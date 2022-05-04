League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 179
George, écrire des recommandations sur votre IMHO, peut-être vous pouvez automatiser la décision, que faire avec les magiciens, qui ne sont plus dans votre compte LIGI, mais j'ai des transactions avec leur participation ...
La question - dois-je comprendre correctement, par exemple, pour ces magiciens qui ont été précédemment utilisés par les exposants LIGI de TS, mais pour diverses raisons maintenant ne sont pas utilisés, que juste TS a été envoyé pour réoptimiser les paramètres et tout simplement un tel magicien n'existe plus, et je les ai (ces TS) sont encore le commerce, en fait sans un "coup d'essai",alors le contrôle des modules expa et LIGI en termes de déconnexion du trading lorsque les stops y sont atteints, le même contre coup n'existe plus ? C'est-à-dire sont-ils "abandonnés" par eux-mêmes...
ou l'exp s'arrêtera-t-elle toujours de trader lorsqu'elle atteindra les valeurs de contrôle (que vous avez définies au niveau du drawdown) ?
Je suis intéressé par les magiciens 543050, 442420, 642952, 642342. J'ai LIGI expires sur ces magiciens pour faire des échanges...
S'ils sont en "free float" et qu'il n'y a pas de contrôle par les robots LIGI, je vais moi-même réfléchir dans cette direction...
Roman, c'est exact.
Un TS qui a échoué est envoyé pour être réoptimisé et le magik qu'il contient peut être modifié (le magik reflète le temps d'exécution et le délai). De telles magies deviennent sans intérêt.
Il est tout à fait possible que dans ma ligue, les magiciens ne travaillent plus, mais dans d'autres comptes où il n'y a pas eu de "check shot" - ils travaillent toujours.
En théorie, je peux écrire quels sont les CT de la haute division qui ont été suroptimisés, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le faire, car un certain nombre de CT des divisions moyennes et inférieures passent d'une division à l'autre chaque jour et sont quelque peu suroptimisés. Eh bien... Voyons voir.
Disons que 542442 ont quitté le High aujourd'hui.
Il n'a pas été sur-optimisé, il n'y a pas encore eu de "coup d'essai", mais la qualité du commerce n'est pas conforme à la division supérieure.
Aussi sur-optimisé 643650, raison : SL inacceptable, solde de clôture -12.34
Après une sur-optimisation, CU a reçu le mag 643640 et a été envoyé à la division intermédiaire sur la base des résultats de l'historique.
1. OK.
2. il est possible de ne pas écrire ceci.
Je suis intéressé par ce qui suit - si votre TS est déjà sur-optimisé (ce magicien n'existe plus ou a été transféré à une autre division avec le même magicien), mais que je l'ai toujours en train de trader sur mon compte,est-ce que cela signifie que j'ai exp LIGI sur ce magicien - ne tradera plus lorsqu'il atteindra les limites de drawdown, le "control shot" ou autre chose sur lequel vous l'avez vissé ?
Je suis intéressé par ce qui suit - si vous avez déjà suroptimisé TS (ce magicien n'est plus ou transféré à une autre division avec le même magicien), mais j'ai un compte qu'il est toujours en train de trader, est-ce que cela signifie que j'ai une exp LIE sur ce magicien - ne permettra pas de trader plus loin à la limite de drawdown, "control shot" ou autre chose que vous avez vissé ?
Oui, si le TS détecte (par l'analyse des transactions dans l'historique du compte) que votre compte a dépassé les limites - il écrira un message dans le journal et arrêtera les transactions.
Les paramètres limites sont au nombre de cinq :
1. Le glissement de prix maximum autorisé.
2. File d'attente de perte maximale autorisée.
3. le temps d'attente maximum autorisé pour la mise à jour maximale.
4. Temps d'attente maximum autorisé par transaction.
5. Suppression du stoploss inadmissible (pour les CT pour lesquels le SL n'est pas prévu dans le système "pur").
Si l'un d'entre eux est dépassé, le TS arrête de négocier.
t
Si ce n'est pas trop difficile - lors de l'ouverture d'un ordre et du placement d'un ordre en attente - affichez sa couleur avec des flèches sur le graphique des symboles afin que nous puissions facilement identifier visuellement quelle exp LIGI sur quelle paire a ouvert / placé l'ordre (bien sûr, que chaque expo sous la magik concernée est placée dans le trade sur son instrument de trading, TF M15)....
c'est juste plus facile à contrôler quand tout est représenté sur une image
que lorsque tout est impersonnel, beaucoup d'exposants travaillent sur le symbole :-) avec différents magiciens... on ne sait pas qui est entré, quand, où ils sont allés et quand ils sont repartis...
Tous comprennent, mais malheureusement, tout d'abord, ce qui apparaît chez un magicien - apparaîtra immédiatement chez les autres. Pour séparer, et pour qu'un magicien fasse une chose, et pour qu'un autre fasse autre chose - cela nécessite un raffinement substantiel.
C'est pourquoi j'ai insisté au départ pour donner des regex pour les signaux de démonstration selon le principe "un compte - un magicien". Personne ne m'a écouté. Et maintenant... là... Il s'avère que c'est "plus pratique"...
Deuxièmement, la Ligue n'était pas du tout prévue à l'origine pour un travail visuel, toute action visuelle - ralentit sensiblement le code. Je n'ai pratiquement aucun bloc visuel dans mon code.
Hélas, mes amis, toute fonction visuelle nécessite désormais une trop grande modification des codes de ma bibliothèque. Pour laquelle je n'ai aucune possibilité et aucun désir.
Je ne peux donc que proposer de mettre chaque magicien individuel sur un signal séparé.
Non. Il n'est pas nécessaire de visualiser quoi que ce soit séparément - dans la fonction d'ouverture/exposition des ordres OrderSend (), il suffit d'ajouter une option pour afficher l'ouverture en couleur, ainsi que la fermeture.
Il est possible d'insérer simplement une couleur.
Mais comment savoir quelle couleur correspond à quel magicien ?
Chaque TS d'Expert Advisor effectue sa propre analyse de manière séquentielle, et si nécessaire - place les demandes d'actions commerciales (reqests) dans la file d'attente.
Ensuite, le bloc d'opérations commerciales choisit séquentiellement les demandes de la file d'attente, analyse la possibilité de leur mise en œuvre et, si cette possibilité existe, les exécute.
En d'autres termes, nous devrions d'abord modifier la structure de la file d'attente, en y ajoutant au moins de la couleur. Ensuite, organiser à l'intérieur des classes de stratégie la capacité de transmettre la couleur nécessaire au demandeur, selon le magicien. Ensuite, dans le bloc de négociation, prenez en compte les informations apparues dans la quête, et affichez-les au moment de l'envoi de la requête.
Tout cela est certainement possible, mais il y a beaucoup de travail, je n'ai pas de telles possibilités. Du moins, pas pour le moment.
1. C'est ce qu'il faut. C'est la même chose pour tout le monde. Tous les robots ont la même couleur.
2. il n'y a pas besoin de distinguer et de différencier. j'ouvrirai le graphique approprié de l'instrument avec le magicien approprié pour voir les valeurs entrantes - sortantes, TOUTES LES COULEURS SONT LES MÊMES DANS LA MÊME FIGURE. Il vous suffit de définir la couleur et c'est tout - par exemple, bleu - achat, rouge - vente, clôture - gris.
3. rien de tout cela n'est nécessaire.