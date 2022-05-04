League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 177
Le mag supérieur est 442420, le deuxième et le troisième sont 642422, le plus bas a été fixé manuellement (j'ai fait la moyenne du prix d'entrée).
et je n'ai pas fermé celui du bas.
Peut-être qu'un robot arrose tout sans suivre la magie, c'est-à-dire qu'elle ne filtre pas...
Nous avons été distraits et avons oublié de discuter d'une autre caractéristique : pourquoi les quatre positions se sont-elles fermées en même temps ? 442420 est EMAFlatSP et n'a rien à voir avec le chalutage inverse.
Je ne vois pas l'intérêt d'être si subtil.
Je joins un fichier Excel contenant un rapport de transaction sur ce magicien.
Si vous voulez plus de détails, je peux vous donner le mot de passe d'investissement du compte de la Ligue.
J'ai regardé le dossier, mais je n'arrive pas à en tirer les informations dont j'ai besoin.
J'ai la force et l'esprit : donnez-moi le mot de passe pour enquêter en détail (enfin, je veux vraiment comprendre pourquoi nous avons une telle différence en termes de résultats commerciaux).
Compte 9968945 (League High)
Connexion : 9968945Pourquoi EMAFlatSP a clôturé - je pense en mode normal - soit au seuil de rentabilité, soit au stop-loss.
Mot de passe de l'investisseur : iAuWgDi9
Serveur : Alpari-ECN-Demo
Cette transaction s'est clôturée par une perte, il ne peut donc pas y avoir de take or break loss.
Oui - c'est intéressant. Je n'ai pas écrit en vain qu'il pourrait y avoir un - problème dans LIGE par les filtres du magicien...
POURQUOI l'ordre ouvert manuellement s' est-il fermé en même temps que les ordres du robot LIGA ?
Non 100%. Il n'y a pas de tel et de tel similaire ici.
on dirait que...
on dirait que...
IMHO : il ne semble pas que ce soit l'inverse... J'ai donné la logique ci-dessus.
Il ne devrait pas être possible que deux magiciens différents + une transaction manuelle se concluent aléatoirement au même moment sur un marché plat.
Juste au cas où : le trade manuel n'avait-il pas un SL ou un trawl à ce niveau ?PS : vérifiez le graphique des minutes de votre courtier - peut-être y a-t-il eu une sorte de pic à 3:41 ?
J'ai comparé les échanges. Je reconnais que j'ai eu tort.
Une différence de cotation de quelques cinq chiffres conduit parfois à des résultats complètement différents, car elle entraîne beaucoup de désynchronisation dans les transactions ultérieures. Mais parfois, la même différence n'entraîne qu'une différence de quelques centimes dans le bénéfice.
Oui, et vous avez aussi occasionnellement des transactions "doubles" ouvertes. Je suis d'accord pour dire que c'est un mode de fonctionnement normal.
1. il n'y en avait pas. En fait - oui - très intéressant - 4 ordres de marché fermés en même temps...
2. c'est plat là-bas
George, pensez à fournir ces rapports contre rémunération, IMHO, il y a quelque chose dedans...
Vous les avez pour nous - comme un choix de PAMMs - on verse beaucoup sur eux... :-)
Votre Ligue est capable de beaucoup plus.
N'en a rien à foutre, Roman !
Je ne vois pas l'intérêt d'essayer de monétiser la Ligue tant qu'il n'y a pas de règles claires pour sélectionner les meilleurs. Il y a Artem, qui me soupçonne de quelque chose et le clown Baskakov, dont les efforts sont toujours au top. Ils prouvent brillamment que la Ligue ne vaut rien du tout. Ce n'est pas comme les signaux de Baskakov... C'est une vraie mine d'or... L'équité y atteint toujours un équilibre croissant. Et la Ligue est juste... un effort gaspillé...