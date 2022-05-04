League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 175
Roman, regarde les magies pour chaque ordre.
Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. À en juger par une certaine différence de prix - il s'agit, après tout, de magies différentes. Et le fait qu'ils aient ouvert en même temps n'est pas surprenant, il y a peut-être eu un gros mouvement à ce niveau.
George, comme vous l'avez vous-même souligné à plusieurs reprises, la Ligue est un indicateur ou un outil.
Et un outil doit être calibré avant d'être utilisé.
Ce que j'essaie de faire, mais je ne vois pas de soutien de votre part :((((
________________________________________________________________________
Ils ontfermé en même temps, il n'y a pas eu de grand mouvement. Voici le tableau :
Pour être plus convaincant, un graphique minute par minute :
Comment puis-je savoir ce qui ne va pas ?
Y aura-t-il des magiciens - je pourrai vous dire sur quel principe il y a des entrées et des sorties. Nous verrons alors.
Je ne vois pas l'intérêt de "capter" chaque différence dans le fonctionnement des systèmes. Si des erreurs sont constatées, je les corrigerai.
Je répète la question.
Le mag supérieur est 442420, le deuxième et le troisième sont 642422, le bas est fixé manuellement (j'ai fait la moyenne du prix d'entrée).
avec celui du bas que je n'ai pas fermé.
Peut-être qu'un robot couvre tout sans suivre la magie, c'est à dire qu'elle ne filtre pas...
Comment puis-je savoir ce qui ne va pas là ?
Si je fais appel à des magiciens, je peux vous dire sur quel principe reposent les entrées et les sorties. Alors nous verrons.
Je ne vois pas l'intérêt de "capter" toutes les différences entre les systèmes. Si des bugs apparaissent, je les corrigerai.
Je n'ai rien "attrapé". Je suis capable de faire la différence entre un bug dans les performances d'un EA et une différence dans les transactions causée par un slippage différent.
J'ai déjà signalé l'erreur des transactions "doubles" dans le n°1671 p168.
Et je considère la situation la plus probable que vous (dans les codes sources de la Ligue) n'avez pas ces bugs. Ils n'apparaissent que lorsque vous créez EALeague_Free.
Le mag supérieur est 442420, le deuxième et le troisième sont 642422, le bas est fixé manuellement (je faisais la moyenne du prix d'entrée).
C'est-à-dire que, ayant déjà un volume total ouvert de 0,87 lot, vous en avez fait la moyenne avec un volume de 0,1 lot ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Concernant votre décision commune de passer à 24 arrières + 3 avants.
À mon avis, avant de procéder à un changement aussi important, il est bon de faire un peu de pré-simulation. Par exemple, comme ceci :
1. Sélectionner les magies pour 4 TS (mieux, bien sûr, essayer plus de TS pour la fiabilité du résultat). Critère de sélection : les CT doivent avoir été optimisés il y a environ 3 mois et être toujours en activité. La division n'a pas d'importance, il est même préférable de prendre dans des divisions différentes. Mais comme je ne vois que les rapports de la ligue, d'après les rapports, je suggérerais 143750, 643650, 643952, 640450...
2. Les résultats du trading de ces TS sur démo de la date d'optimisation à la date que nous prenons comme valeurs de contrôle.
3. Commencez maintenant leur optimisation par la méthode suggérée (24 + 3) à partir de la date de leur optimisation réelle. Permettez-moi de l'expliquer par l'exemple de 143750 :
Il doit être optimisé aux dates suivantes : rétro-optimisation du 13.01.2017 au 13.01.2019 ; rétro-optimisation du 14.01.2019 au 13.04.2019.
4. Une fois l'ensemble de la procédure d'optimisation terminée (y compris le seuil de rentabilité et le SL de référence), effectuez une seule exécution des valeurs des paramètres d'entrée sélectionnés sur la période allant du moment de l'optimisation à aujourd'hui (pour l'exemple 143750, il s'agirait des dates du 13.04.2019 à aujourd'hui) et comparez le résultat avec la valeur de référence.
Il serait intéressant de voir une telle comparaison.
Donc, avec un volume total ouvert de 0,87 lot, vous avez déjà fait la moyenne avec un volume de 0,1 lot ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui. Il y a une colonne sur la gauche avec l'heure d'ouverture... Étrange, oui, que ça ait fermé d'un seul coup. C'est comme s'il n'y avait pas de filtre magique.
L'auteur sait mieux que quiconque, quelle que soit la façon dont vous le voyez...