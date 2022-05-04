League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 178
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
George, je te demande de réoptimiser le TS. Je suggère de sauvegarder le résultat dans un fichier avec l'extension _Test, afin de ne pas le confondre avec les versions de travail.
1. EMATrendDTS (Current 143750) sur GBPCHF du 13.01.17 au 13.01.19 Beck + du 14.01.19 au 13.04.19 Forward.
2. EMATrendSAR (Current 240640) sur USDCHF 21/12/16 - 21/12/18 Beck + 22/12/18 - 21/03/19 Forward.
3. EMAFlatRTS (Current 643650) sur GBPNZD 18.01.17 - 18.01.19 Beck + 19.01.19 - 18.04.19 Forward.
4. EMATrendRTS (Current 742650) sur EURAUD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.
5. EMAFlatSAR (Current 540450) sur USDCAD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.
Je vais le faire.
Je ne comprends pas, sous quelle forme le résultat est-il nécessaire ?
Je vais le faire.
Le résultat est le fichier standard mis à jour EALeague_Free_Test.ex5. Il contiendra simplement de nouveaux assistants au lieu des assistants sur-optimisés (merci de me dire lesquels) ou peut-être que certains des assistants optimisés seront préservés.
Le seuil de rentabilité et le stop de protection sont des procédures standard. S'ils ne sont pas fournis ou pas optimisés, ils disparaissent.
Adnaka... Je ne peux pas mélanger les experts ! Si vous remplissez les données, elles apparaîtront dans toutes les ligues, tant dans le fichier divisionnaire que dans le fichier général.
Je n'ai pas de "branches séparées" - toutes les variantes sont tirées des mêmes fichiers. "Produire" des variantes est un moyen sûr d'être confondu par leur abondance. Donc, si je le veux vraiment - je peux simplement remplacer toutes ces magies par de nouvelles testées - et la Ligue continuera son travail.
Non, n'apportez pas de changements à un organisme en fonctionnement sans raison.
Georigii - donnez-nous les codes d'enregistrement, s'il vous plaît.
compte -2599118
magicien 242451
compte -2599118
magicien 642422
Compte -2599118
magicien 643650
lien de suivi - dans mon profil.
Ce soir - ça le sera. Pour l'instant, le code est un peu "dépouillé".
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 242451
Code d'enregistrement : 1495001206
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 642422
Code d'enregistrement : 2359028197
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 643650
Code d'enregistrement : 597420426
-----------------------------------
