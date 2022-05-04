League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 149
Pourquoi n'est-il pas "intéressé" ?
Je suis, par exemple, très intéressé par le fait que la personne qui avait promis de ne pas apparaître dans le fil de discussion, et qui a même traité l'auteur de "moulin à paroles", continue néanmoins à y apparaître.
Je suis également intéressé par ce qui se passe avec vos signaux de fuite. Le solde va-t-il à l'équité partout ?
Et ma déclaration sur l'évaluation des signaux - reste valable. Pour n'importe quel signal, il n'est pas judicieux de donner plus de 1% de fonds propres réels sur son compte. Moins - vous pouvez. Plus - non.
Joe, croyez-vous toujours vos promesses ? :D Quel âge as-tu ? En fait, j'ai promis que j'essaierais de ne pas me montrer. C'est différent. xD
Joe, je vous ai proposé d'étudier ensemble le système de trading sur lequel l'homme a récolté plusieurs millions de dollars sur le réel. Tant que c'est verrouillé ici et que c'est dans le domaine public. Parce que vous semblez être familier avec le concept. Et maintenant tu parles d'une ligue qui n'a pas encore rapporté un centime à qui que ce soit...
Puis-je avoir le lien dans un message privé ?
George, vous en savez beaucoup sur les différents systèmes, n'est-ce pas ? Pouvez-vous dire de quel type de système il s'agit ?
Est-ce que Martin est une sorte d'astucieux ? )
Ce n'est pas le système qui compte, mais le courtier :)) Par exemple, il négocie facilement le 29 juin et le 16 juin, qui sont des samedis et des dimanches.
C'est une affirmation discutable, heureusement pour tout le monde, cela n'arrivera pas.
Pourquoi ça ?
De nombreux signaux avec très peu d'équité coûtent 30 dollars - et les gens paient, même si les signaux ne coûtent pas si cher.
Joe - de qui parlez-vous ?
Ce n'est pas comme si tu avais promis quelque chose, et je ne parle pas de toi.
Et à propos de "l'apprentissage du système de quelqu'un d'autre" - ce n'est rien, nous n'arriverons à rien, les millions de revenus ne sont que le fruit du hasard.
Juste pour partager... à 16:03, j'ai lancé l'optimisation EMAFlatRTS, année précédente + année suivante. À 20:56, après avoir effectué 11520 passages en 43 générations, le testeur est passé à l'avant.
Ce n'est pas le système, c'est le courtier :)) Par exemple, il négocie facilement le 29 juin et le 16 juin, qui sont des samedis et des dimanches.
Je l'ai remarqué moi-même. J'ai cherché des informations - il s'avère que c'est possible si vous êtes un teneur de marché, un ami de Sorros ou un autre immortel. :D C'est bon. Ce qui est plus inquiétant, c'est un modèle. Tous les gros volumes ont tendance à être rentables. Surtout après une série de défaites. Et les pertes sont généralement faibles. Je penche plutôt pour le tirage au sort. Surtout maintenant que les transactions se concluent en une minute. Mais j'aimerais en être sûr.
Eh bien, si c'est un faux et qu'il n'y a vraiment pas un centime sur le compte - quelle est la fiabilité dans ce cas ?
Dans l'idée, je pourrais écrire un script qui évalue la transaction, selon mon algorithme pour déterminer l'évaluation de la "qualité de la transaction". Et - pour évaluer tous les signaux. Mais à quoi cela sert-il si le signal lui-même est faux ? Le scénario et l'évaluation sont des indicateurs formels qui ne tiennent pas compte de la possibilité de faux.
George ! Besoin de rapports ! Pour les mises à jour du TC. Travaille actuellement sur 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Je vais ouvrir un signal ou un suivi cette semaine.