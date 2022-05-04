League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 150
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
George ! Nous avons besoin de rapports ! Pour les mises à jour du TS. Fonctionne maintenant sur 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Je vais ouvrir un signal ou un suivi cette semaine.
Je ne comprends pas.
Le rapport standard de la Ligue TC sur l'équilibre et la qualité des échanges est publié chaque lundi matin (celui d'aujourd'hui est ci-dessus).
Si vous ouvrez un signal, qui nécessite un TS séparé - disposez les magiques - la règle est la même, pour la promesse d'ouvrir un signal libre - les magiques sont générés sans restrictions. La signification de chaque système - est reflétée dans le nom, j'ai même cité quelques experts libres et KodoBase, qui travaillent sur le TC de la Ligue. quel est le problème ?
Veuillez générer les codes d'enregistrement :
Compte 50423626 Magik 543441
Compte 50433863 Magik 240640
Je n'arrive pas encore à comprendre ce qui ne va pas, mais votre top 10 de la semaine a ajouté au plus et le mien est passé au moins.
Compte : 50423626
Magie : 543441
Code d'enregistrement : 1016843552
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 240640
Code d'enregistrement : 85707965
-----------------------------------
Eh bien, si c'est un faux et qu'il n'y a vraiment pas un centime sur le compte - quelle est la fiabilité dans ce cas ?
Dans l'idée, je pourrais écrire un script qui évalue la transaction, selon mon algorithme pour déterminer la "qualité de la transaction". Et - évaluez tous les signaux. Mais à quoi cela sert-il si le signal lui-même est faux ? Le scénario et l'évaluation sont des indicateurs formels qui ne tiennent pas compte de la possibilité de faux.
Il est impossible d'en être sûr dans ce cas. Comme ce n'est qu'une supposition.
C'est loin d'être le premier faux signal. C'est un courtier complètement "gauchiste".
Voici à quoi ressemblent ses transactions sur le graphique.
Georgi, je vous tire mon chapeau... ! Vous (et vos Indiens) faites un travail titanesque de sur-optimisation de la Ligue.
Surtout pour les opposants qui ne croient pas à deux heures de sur-optimisation :
Et ce n'est qu'un CT sur une paire.
Bon, d'accord, mon matériel est moins bon que le vôtre, mais même si vous passez moitié moins de temps, votre ordinateur doit sur-optimiser sans arrêt.
L'homme là-bas négocie sur un symbole légèrement différent, XAUUSDi . Avec un petit "i" à la fin.
Georgi, je vous tire mon chapeau... ! Vous (et vos Indiens) faites un travail titanesque de sur-optimisation de la Ligue.
Surtout pour les opposants qui ne croient pas à deux heures de sur-optimisation :
Et ce n'est qu'un CT sur une paire.
Bon, d'accord, mon matériel est moins bon que le vôtre, mais même si vous passez moitié moins de temps, votre ordinateur doit sur-optimiser sans arrêt.