League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 146
Le fichier d'ensemble est simplement les valeurs de plages raisonnables de variables. En gros, vous ne pouvez pas mettre une valeur invalide - il y a un contrôle dans EA et il est coupé s'il est détecté.
Je faisais référence aux paramètres que 442420 a exécuté pendant presque un an, depuis le 09.07.2018. Je voulais l'exécuter sur l'historique disponible avec ces paramètres.
Le paramètre d'entrée TP vs SL a un ensemble de valeurs prédéfinies (liste déroulante) de ce type TSRS_0210_1 etc. Qu'est-ce que c'est ?
0210 correspond à un rapport TP/SL de 0,210. Ces quatre chiffres doivent respectivement être considérés comme des réglages différents.
J'ai rencontré des problèmes techniques avec l'optimisation. J'ai décidé que je devais avoir fait quelque chose de mal avec les paramètres optimisés, car j'ai défini moi-même leurs plages.
J'ai décidé de le vérifier sur EMAFlatRTS, que vous avez posté pour Artyom, il y avait un ensemble prêt à l'emploi avec une gamme de paramètres optimisables, 429000 combinaisons au total.
J'ai exécuté une optimisation génétique sur EURUSD pour la période de 2 ans 23.07.16 - 23.07.18 en espérant obtenir un analogue de 640150 comme sortie.
Comme d'habitude, le nombre initial estimé d'exécutions était de 10496. Mais sur 512 passages, l'optimisation s'est arrêtée. La génération suivante n'a pas commencé.
L'ensemble du journal est truffé d'erreurs "paramètres d'entrée incorrects" sur tous les cœurs.
Les 88 passages ont été franchis sans erreur.
Des problèmes absolument similaires ont été rencontrés lors des premiers tests de l'EMAFlatSP.
Comment traiter ce problème (le problème de l'incompatibilité des paramètres d'entrée) ?
Wow... Quel TP vous avez... Êtes-vous sûr que sur un système FLET, un TP de dix volatilités quotidiennes est possible ? Pour l'eurodollar, c'est 5-6 mille pips à cinq chiffres.
La ligue TC vous soupçonnait d'être inadéquat. :))))
Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un fasse appel à ces experts en optimisation. C'est pourquoi je les ai définis pour contrôler les paramètres d'entrée, afin de ne pas faire d'erreur moi-même, et de ne pas exécuter accidentellement des valeurs sans signification.
Toutes les séries dans lesquelles le TP est supérieur à 3 volatilités quotidiennes sont considérées comme une erreur.
De même, la période de l'EMA ne peut pas être "indéfinie", elle doit être fixée à au moins trois.
De même, dépassez les options du signal d'entrée (esIEnterSignal) - supprimez la valeur zéro (ES_NONE_0) - il n'y aura pas d'entrée.
EMAFlatSP est le même, les stops ne doivent pas être fixés à plus de trois volatilités journalières.
Je ne suis sûr de rien du tout. J'ai juste pris votre jeu prêt à l'emploi et l'ai exécuté tel quel.
Tout compte fait, c'est clair, je dois analyser les plages de paramètres d'entrée.
Georgiy Merts:
De même, la période de l'EMA ne peut pas être mise "indéfinie", elle doit également être fixée à au moins trois.
J'ai en outre constaté que la période EMA inférieure à 9 est incompatible avec les TF de 15 minutes.
George, "avant de commencer", veuillez sauvegarder les paramètres actuels de 640150. Mais ne les affichez pas. Par idée, à la deuxième étape (optimisation du seuil de rentabilité), je devrais les optimiser moi-même. Ensuite, nous les comparerons.
Ce TS est intéressant dans la mesure où il est actuellement une longévité avec presque un an d'histoire.
Je ne parviens pas à interpréter sans ambiguïté le paramètre reverseSignal de l'EMAFlat : en mode inversé, on obtient EMATrend ou quoi ?
Non. L'entrée ne peut se faire que dans le sens ou à l'encontre de la tendance déterminée par l'EMA et le croisement des prix.
Le signal d'entrée est une barre "d'impulsion", qui est déterminée par différentes méthodes. Mais où ce signal est-il dirigé ?
Pour un signal direct, c'est un signal sur le côté de la bougie (haussier - pour acheter, baissier - pour vendre). Pour un signal inverse, c'est un signal d'achat si la bougie est baissière.
Et après avoir reçu le signal (direct ou inverse), nous vérifions s'il est orienté vers la tendance actuelle (et entrer, s'il s'agit d'un système de tendance), ou contre (et entrer, s'il s'agit d'un système plat).