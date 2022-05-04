League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 144
Où sont les résultats de cet exemple sur les croquis ou le commerce ? Je me souviens qu'il y a quelques mois, vous changiez vos favoris dans les indicateurs tous les 2 ou 3 jours, mais tout, comme on dit dans le fil suivant, est en train de " s'estomper ".
Donc, Vladimir, tu devras t'entraîner pendant au moins un an de plus, tu risques de changer souvent de favori pendant cette période.
C'est un conseiller terminal standard, tout le monde en a un. De quelles autres vignettes avez-vous besoin, appuyez simplement sur le bouton de démarrage et c'est fait.
pour le mot "boutons", je ne t'aime plus.
Vladimir est une personnalité étonnante ici, il vérifie toutes les nouvelles idées sur lui-même (dans les signaux), presque toujours sur un compte réel, je pense qu'il n'y avait qu'une seule démo, mais je l'aime pour cela
J'espère qu'il n'est pas pauvre)
Macd simple ea
C'est quoi tout ça ?
Un autre agronome est apparu).
Le terminal dispose du fichier MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5, dont voici les paramètres d'entrée. Qu'est-ce qui n'y est pas optimisé ?
Les conditions de fermeture sont écrites dans le code, vous pouvez mettre 0 dans les stops, mais les positions seront fermées.
Il ne dit rien du tout. Apprenez d'abord à utiliser le testeur, puis revendiquez quelque chose. Exécutez cet ensemble et trouvez une seule position fermée avec une perte autre que la fin du test.
Ça ne dit rien du tout. Apprenez d'abord à utiliser le testeur, puis revendiquez quelque chose. Exécutez cet ensemble et trouvez une seule position fermée avec une perte autre que la fin du test.
Georgy, quelle est l'inertie du Rating par rapport à la qualité pour l'ajout d'un nouveau TS ? Supposons qu'après la réoptimisation, une TS commence à donner de bons résultats. Combien de temps ou combien de transactions doivent s'écouler avant d'apparaître dans le classement par qualité ?
Pour déterminer la valeur du paramètre de qualité du trading, le TS doit effectuer au moins 10 trades.
Le classement est publié chaque lundi.
En conséquence, le délai dépend de la vitesse de fonctionnement plus une semaine maximum. En moyenne, elle varie d'une semaine et demie à un mois.
Analysé les rapports de qualité pendant 37 semaines.
"No. of weeks" - combien de fois la paire de devises est apparue dans les rapports.
"Nombre de TS" - Montant total résumé des positions fermées pour cette paire de devises en 37 semaines (il peut y avoir de 1 à 3 positions fermées pour cette paire dans un rapport).