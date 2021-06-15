1200 abonnés ! !! - page 64
Vous avez une "journée d'admiration" les yeux fermés.
Dans le fil de discussion suivant, vous admirez les compétences et les qualifications élevées du développeur, sans avoir vu aucun de ses travaux et sans avoir la moindre idée du niveau auquel il écrit.
Ici, vous l'admirez, mais vous n'avez pas décidé ce que vous admirez.
Pour que j'admire, il faut connaître la "cuisine".
Ainsi, par le signal - la stratégie est claire pour nous tous - overbetweening, aller contre la tendance, la durée de vie est prédéterminée par le premier mouvement fort "dans la mauvaise direction" - une telle stratégie n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas médiocre non plus.
Une telle stratégie "dessine" parfaitement des courbes de croissance attrayantes, l'équilibre, le nombre de transactions positives et d'autres paramètres de signaux qui contribuent à son positionnement réussi dans le classement des signaux.
Par conséquent, le choix de la stratégie pour le service des signaux est réussi.
Mais en même temps, le positionnement du signal, nous ne savons pas comment il est dans la réalité.
Je ne comprends pas, Andrew, ce que vous n'aimez pas mon admiration de l'interprète qui a plus de 900 œuvres achevées, ne comprends pas non plus pourquoi je n'admire pas le signal (en tant que projet), qui a gagné largement plus que beaucoup de ceux présents ici ...
P.S.Vous, d'ailleurs, je vous admire aussi ... Et, en tant que développeur, vous étiez à la première place dans mon classement personnel, jusqu'à ce que je voisNikolay Ivanov
Pour moi, un critère non moins important est, précisément, le nombre de travaux réalisés et la critique moyenne, car il s'agit d'une conséquence de l'attrait de l'artiste sous de nombreux aspects.Peu de gens iront voir l'artiste s'il est, excusez-moi, un cerf ...
Et passons sur "l'effet de foule"... pas tous, comme les agneaux courent là où tout le monde le fait) Je dirai la même chose pour le signal...
Oui, pas tout le monde. Si l'on se base sur la conclusion du principe "80/20" de Paretto, seuls 20% ne courent pas.
Si vous doutez que la grande majorité d'entre eux courent vers le sommet, un service de signaux est adapté à cette analyse.
La quantité l'emporte toujours sur la qualité.
Par conséquent, pour évaluer le niveau du fournisseur de signaux en tant que trader, vous devez toujours examiner sa stratégie.
Pour évaluer le niveau d'un développeur, en tant que professionnel, vous devez toujours examiner son code et analyser les fonctionnalités.
Les abonnés l'estiment par des indicateurs externes - et les retours d'information le montrent - hier le prix a évolué dans une mauvaise direction, et le trader n'est pas bon, aujourd'hui il a évolué dans la bonne direction, et le trader est le meilleur.
Les clients sont également jugés par des indicateurs externes - un conseiller expert créé en une heure est le meilleur développeur. Si vous interrogez le client sur la qualité du code, il répondra qu'il n'est pas bon ou qu'il l'est probablement.
P.s. Pourquoi les principales plaintes à propos de TOP -- que TOP est construit principalement sur des indicateurs quantitatifs. Parce que les personnes concernées comprennent que la qualité et la quantité ne sont pas compatibles et qu'il faut choisir : soit la qualité et le fait de se foutre du TOP, soit la quantité et le TOP. La raison de cette approche est que les indicateurs qualitatifs sont difficiles à formaliser. Et pour l'évaluation qualitative, il y a les examens et autres évaluations. Mais malheureusement, elles ne sont pas reflétées dans le TOP.
Comment se fait-il que de nombreuses personnes, loin d'être stupides, ne peuvent pas former une équipe.
Si vous y prêtez attention, vous verrez qu'ils ne cessent de s'appâter et de se troller l'un l'autre, même s'ils sont essentiellement assis dans la même tranchée, mais qu'ils parviennent en même temps à se pisser dans les balles de l'autre.
Je mets les munitions dans mes favoris) Il se peut qu'il n'y ait pas une seule équipe en forex. Ils sont tous concurrents, et la plupart d'entre eux se jalousent.
A propos, Yura, je ne savais pas non plus qu'il était possible de visualiser les transactions en signaux, je suppose que je n'étais pas assez intéressé. Pour une raison quelconque, il n'apparaît que sur l'EURGBP. Je n'ai pas été sur ce forum depuis une semaine, je viens juste d'atteindre ces messages. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche que sur un seul symbole.
Si quelqu'un le sait, répondez-moi aussi, s'il vous plaît. Si je comprends bien, il est montré avec beaucoup de retard et sur des paires sur lesquelles il y a eu des transactions maximales ?
il y a quelque chose dedans... une des critiques :
-430 dollars de pertes ce mois-ci
-30$ pour un tas d'excuses et un service de signal de test de stratégie non annoncé
nous méritons une remise pour le mois d'avril en raison de vos mauvaises performances ce mois-ci...
Je veux savoir comment obtenir une réduction. Je suis trop paresseux pour lire les règles, mais auparavant il était seulement possible d'augmenter le prix de l'abonnement. Il n'est pas possible d'accorder une remise personnelle pour les signaux. Ou ai-je manqué quelque chose ?
Il n'y a aucun doute là-dessus : le fournisseur d'accès sait que son projet peut être arrêté à tout moment en raison d'un gel et il n'aura aucun regret à ce sujet.
Le projet est un succès. Elle a réussi. Le temps qu'il vivra n'a pas d'importance.
Cela ne fait aucune différence pour vous. Mais pour le fournisseur, pourquoi le devrait-il ? Il gagne beaucoup d'argent avec ça et veut sans doute continuer à le faire. Tu as tout mélangé dans ta tête.
Je me demande comment vous pouvez obtenir une réduction ? Je suis trop paresseux pour lire les règles, mais avant il était seulement possible d'augmenter le prix de l'abonnement. Je ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir la remise personnelle pour les signaux. Ou peut-être ai-je manqué quelque chose ?
Il n'est pas possible de le faire par le biais du site web.
Cela ne fait aucune différence pour vous. Mais pour le fournisseur, pourquoi le devrait-il ? Il gagne beaucoup d'argent avec ça et veut sans doute continuer à le faire. Tu as tout mélangé dans ta tête.
Tout cela est très simple et la réponse est évidente. C'est très facile et simple, la réponse est évidente.
Les dernières semaines de trading sur son compte ont fait apparaître des points assez clairs :
-- a révélé sa stratégie de trading : aller à l'encontre de la tendance, rester en retrait -- cette stratégie lui permet de conserver une courbe d'équilibre et de croissance plate et un pourcentage élevé de transactions positives -- non seulement cela, mais apparemment, il n'a pas et n'a jamais eu d'autre stratégie de trading.
-- le potentiel de sa stratégie est de 10% de profit par mois -- aller trop loin est un drawdown fréquent et dramatique
-- Sa perte de 10 % ne représente qu'une perte de 300 à 400 pips, ce qui, pour l'euro, la livre et l'euro/livre (paires qu'il négocie) n'est pas un problème, car les cotations de ces paires sont à des niveaux historiquement bas.
Si dans une telle situation, lorsqu'il plonge son compte, il est assuré de s'arracher les cheveux, ce ne sera que mieux pour ses abonnés potentiels.
Mais il ne le fera pas et s'il perd son compte, ce qui est inévitable, il ne dira rien de plus que : "Eh. Belle balade." Car le public générera quelque chose comme : "VC a vidé mon compte", et proposera de s'abonner à son PAMM ou à son nouveau compte.
J'ai ajouté les balles à ma phrase préférée ;)) Il ne peut y avoir une seule équipe en forex. Ce sont tous des concurrents, la plupart d'entre eux se jalousent.
Au fait, Yura, je ne connaissais pas non plus la possibilité de voir les transactions par signaux, je suppose que je ne m'y intéressais pas assez. Pour une raison quelconque, il ne s'affiche que sur l'EURGBP. Je n'ai pas été sur le forum depuis une semaine, je viens juste d'arriver à ces messages. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît que sur un seul symbole.
Si quelqu'un le sait, répondez-moi aussi, s'il vous plaît. J'ai compris qu'il s'affiche avec un grand retard et sur la paire avec le maximum de transactions ?
Y a-t-il d'autres symboles dans l'aperçu du marché ?
Bien sûr, ce n'est pas mon premier jour sur le marché des changes. Tout ce qui est échangé dans ce signal, tout est là. D'après ce que j'ai compris, les transactions avec un décalage de 2 semaines sont affichées.