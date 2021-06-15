1200 abonnés ! !! - page 60
Bon forum, très intéressant !
C'est vrai, vous devriez être jaloux des gens bien...)
Et vous pouvez poster des chats, très utile.
C'est vrai, il faut envier les bonnes personnes ;)))
Et vous pouvez aussi poster des chats, c'est un fil très utile.
Peut-être que dans ma prochaine vie, ça ne me dérangerait pas d'être un chat heureux et riche comme ça.
Les chats sont les maîtres de la vie, pas ceux qui vous apportent de la nourriture et de l'argent, à en juger par la photo, il en est ainsi.
Et vous pouvez aussi poster des chats, un fil très utile.
C'est exact -- juste des chats et des renards -- comme dans les classiques -- Basilio le chat et Alice le renard.
Comme Hazanov l'a raconté en temps voulu dans un de ses humoresques : "Le quorum est intact. Dit le Loup Pigeon en franchissant la porte de la bergerie.
Une chose que je ne comprends pas est pourquoi s'asseoir sur un signal s'il fait une perte.
Soit il y a 1 000 crétins, soit ce sont les 1 000 qui en profitent.
Je ne sais pas quoi en faire - une des critiques :
-430 dollars de pertes ce mois-ci
-30$ pour un tas d'excuses et un service de signal de test de stratégie inopiné
nous méritons une remise pour le mois d'avril en raison de vos mauvaises performances ce mois-ci...
il y a quelque chose dedans... une des critiques :
et il y a quelque chose à propos de ça... une des critiques :
Besoin d'un nouveau fil de discussion ? "Comment drainer les dépôts sans perdre d'abonnés ?" ))))
Il y a donc 1000 crétins après tout.)
D'ailleurs, il existe plus d'une critique similaire - celle-ci est la dernière que j'ai postée.
Apparemment, quelqu'un n'a pas appris dans son enfance que les miracles ne se produisent pas et qu'une citrouille dans un carrosse ne se transforme généralement pas en un carrosse de minuit ;))
seulement dans l'autre sens... un carrosse à minuit se transforme en citrouille.
Je pense que beaucoup de gens prendront plaisir à le regarder, même une deuxième fois :
-- faire des pertes, ne pas être satisfait du signal, mais demander une réduction pour le mois prochain.
Psychologie du commerce, 1ère classe.
Tous survivent à l'effondrement et espèrent se rétablir.
Ils ne signent pas pour des signaux comme ça, juste comme ça.