Si vous regardez le forex, pour beaucoup de gens, il n'est pas rentable.
Cependant, il n'y a pas moins de personnes qui veulent tenter leur chance, le flux est sans fin.
Parce que beaucoup prennent le Forex comme un jeu, et comme vous le savez dans le casino il n'y a pas moins de joueurs).
Il est tout à fait compréhensible que les gens considèrent le forex et les marchés financiers en général comme un jeu. Mais l'idée même d'en tirer profit me rend malade. C'est comme les diseurs de bonne aventure qui gagnent de l'argent sur le chagrin des autres.
Quel chagrin ? Si les gens ont de l'argent en trop qu'ils n'hésitent pas à dépenser, est-ce un chagrin ? Ils ne le prennent pas de votre poche, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une raison pour juger.
Le chagrin est pour les gens qui y investissent leur dernier argent. Je les ai rencontrés.
Où trouvent-ils de l'argent s'ils n'ont pas d'esprit ? Hérité ? Volé ? Un prêt ? Pas de pitié pour eux)))
Méritée) Pitié ?
Nan, c'est pas dommage, ils gagneront plus ( :
Et d'autres seront perdus).
Certains perdent, d'autres trouvent).
Tu es dégoûtant. ugh.
J'aime la photo.
Pas pour vous, en tout cas)