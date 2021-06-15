1200 abonnés ! !! - page 62
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
à partir d'aujourd'hui, le service de signal ressemble à ceci :
le service des signaux ressemble à ça en ce moment :
Une curieuse métaphore.
Qu'est-ce que cela signifie ? (pour ceux qui ne sont pas intelligents)
Votre message est sincère et intéressant.
Il n'y a pas de réponses aux questions que vous avez soulevées, sauf deux : "Le monde n'est pas parfait" et "Tout ce qui brille n'est pas or".
Aphorismes judicieusement choisis)))) Je pense que le Forex est un casino à 100% et que les 5% de traders qui réussissent sont juste chanceux))))
Mais plus je m'intéresse à cette SCIENCE des mathématiques, à la psychologie et à tout le reste, plus je pense que les traders expérimentés, tout en travaillant de manière conservatrice, peuvent afficher un rendement stable de 5 à 10 % par mois sur un compte de 500 $ et gagner des dizaines de milliers d'abonnés. N'est-ce pas ? Où est le problème alors ?
D'ailleurs, la communication avec les abonnés joue un rôle très important pour attirer les clients vers le signal.
Les gens déversent tellement d'argent ici,New York City Capital(toujours la première en tête) avait environ 1000 abonnés et 5000000 millions de dollars d'argent des abonnés, juste en moyenne par un abonné 5000$, probablement pas moins de la moitié d'entre eux 500$, donc les gens se connectent de 10000$ à même je ne sais pas.... Une personne qui fait confiance à un signal de $50000 par exemple ne peut pas être un arbre du tout.
Marche folle
... Je pense que les traders expérimentés, tout en travaillant de manière conservatrice, peuvent afficher une rentabilité stable de 5-10% par mois sur un compte de 500 $ et en même temps gagner des dizaines de milliers sur les abonnés. N'est-ce pas ? Quel est le problème ?
La réponse est très simple - et elle se trouve dans le classement et au sommet.
Par exemple, il y a un compte au service des signaux, qui rapporte régulièrement plus de 10% par mois, le drawdown est de 10-30% et en six mois il a "augmenté" de seulement 90%.
Un tel signal n'a aucune chance d'être inclus même dans le top 5.
Et regardez votre signal, auquel vous êtes abonné -- 100$ de départ sur ECN, accélération du dépôt scalping, un gain de 4000%.
Ou l'ancien dirigeant - commencer avec 1 dollar sur un compte en cents, dépôt cumulatif.
Et ainsi de suite, le schéma est très simple.
Un trader qui se préoccupe de son propre compte, mais pas de ses abonnés, n'a aucune chance d'être dans le TOP et d'obtenir des abonnés.
p.s. Tout ceci est mon opinion personnelle.
C'est une curieuse métaphore.
Qu'est-ce que cela signifie ? (pour les perplexes).
C'est un chat qui est un simien. Je me suis inscrit pour le signal et les dodos.
C'est le chat qui est le simulateur. Il s'abonne au signal et dort.
Et je pensais que ce chat était le fournisseur qui a ouvert le signal, déclenché la chouette et qui est endormi.
Ce n'est certainement pas un fournisseur, car ils ne dorment pas. Apparemment, vous n'avez aucune expérience et ne voyez qu'un côté de la médaille.
Ce n'est certainement pas le fournisseur, car ils ne dorment pas. Apparemment, vous n'avez aucune expérience et ne voyez qu'un côté de la médaille.
Je ne sais pas si vous voulez parler de ceux qui ne négocient que manuellement, ou de ceux qui ne peuvent pas dormir à cause du sens des responsabilités ou de l'excitation des profits élevés.
Il est très rare que quelqu'un fasse du commerce avec un robot dans les signaux. Et cela est évident dans l'histoire du signal.
Lorsque les signaux montrent que cette position a été définie manuellement ou par un conseiller expert, il sera évident que presque personne ne trade un robot.
Le problème n'est pas là, mais de nombreux abonnés posent beaucoup de questions stupides.
Par exemple, l'un d'eux a écrit avec indignation : "Pourquoi votre signal est-il envoyé si tard?
Ou bien quelqu'un m'écrit tous les jours pour me supplier d'augmenter ma rentabilité. Ou quelqu'un écrit que vous êtes un tricheur et un escroc.
Et imaginez que chaque jour, il y a de plus en plus de nouveaux abonnés.