1200 abonnés ! !!
Les gars de Golden sont aussi incompréhensibles. Mais ils ne deviennent pas arrogants. Un signal disparaît, un nouveau apparaît. Bien qu'ils soient censés les vérifier aussi. Mais voici trois signaux en un jour, tous sur le même visage !
Comme d'habitude, il y a toujours une place pour rien :) Il y a eu beaucoup de tiroirs comme ça par ici.
Pour vérifier :
Signals -> MT4 -> dans le champ "Search by name, author, broker" entrez : "LegoM" (pas complet, mais suffisant) ;
11 utilisateurs différents ont enregistré 21 signaux entre le 12 et le 15 février. Une bonne histoire (c'est vrai, dans la plupart des cas, elle dure environ cinq mois, mais il y en a qui en ont une plus longue). Dans la chronique du site (c'est ainsi que j'ai trouvé cette société), il y a d'ailleurs des signaux du même courtier, qui ne sont pas affichés dans la recherche de signaux (les fournisseurs attendent d'être enregistrés comme vendeur).
le courtier est conçu pour les signaux ou quelque chose comme ça.
Je suis allé sur leur site web. C'est un peu tordu et glitchy.
J'ai cliqué sur "ouvrir un compte" et j'ai eu une erreur.
Il y a probablement des jours dans l'EA sur lesquels le stoploss a eu lieu. Et l'EA n'est pas autorisé à négocier ces jours-là. C'est pourquoi il est si bien testé sur l'histoire.
Et le fait qu'il se négocie bien en ligne depuis un mois et demi n'est qu'une coïncidence.
Je t'ai dit que c'est juste un gars qui a eu de la chance jusqu'à présent et qui n'a pas rencontré de stop loss.
La ligne de comptes dont les millions de signatures ont été drainées a été mise à jour - une fraîche
les investisseurs criant sauvagement ?
En même temps, la crédibilité du service diminue. C'est logique.
