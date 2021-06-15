1200 abonnés ! !! - page 224
Mon Dieu, vous imaginez l'argent ? Mille deux cents fois trente, ça fait trente-six mille dollars ! Multiplié par soixante et deux millions cent soixante mille roubles ! Un mois ? C'est le résultat d'une vie. Les revenus passifs sont au top. Un objectif à atteindre. Un rêve de dernier recours après suffisamment de gains actifs.
Une chose que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'abonnés ? Parce qu'il y a des millions de commerçants.
Pensées à voix haute
Alors qu'est-ce qui vous empêche de faire de même ?
J'ai une question pas vraiment standard, je veux juste clarifier, sur le marché des signaux si vous croyez dans les historiques de signaux, qui est montré là, presque tous font un peu plus-minus de 2 à 30-40% par mois "pas stable" bien sûr parfois même dans le négatif, mais c'est une réalité du trading, mais malgré cela certains fournisseurs ont plus de +100 abonnés, donc si je fais tous les mois de 50 à 200% par mois avec un risque minimum, allez-vous obtenir autant d'abonnés que les meilleurs ou beaucoup plus ? On ne sait pas très bien ce qui les y pousse, la rentabilité mensuelle ou simplement l'effet de foule fougueuse ? Je me demande ce que vous en pensez.
Est-ce que ça pourrait être les masses ?
Faire équipe et copier.
Il y avait un record d'environ 1000 abonnés sur le hamster, qui a tenu pendant quelques mois et une série de bouffées de chaleur a bien sûr fait basculer tout le monde. Et je ne pense pas que vous devriez faire plus de 50% par mois si vous voulez arriver au sommet.
Mais tenez compte du nombre de signaux qui existent. La plupart de ceux qui ont des abonnés ont leurs propres canaux/sites développés. Et si vous ne vous fiez qu'au classement interne, c'est la loterie.
Il suffit de faire du commerce et c'est tout, quelqu'un le remarquera. Parfois, bien sûr, la façon dont les signaux sont sélectionnés n'est pas claire : le signal est apparemment bon, mais il n'y a pas d'abonnés. Les dérapages à Moustache sont normaux, mais les gens ne les arrêtent pas, ils négocient bien.Je me souviens d'un signal dont le prix était de 100 $. Il y avait environ 400 abonnés
Sur le hamster, il y avait plus de 3000
Environ 1000 abonnés était le record sur le hamster...
Oui, désolé, j'ai fait une erreur, j'ai juste oublié. La dernière capture d'écran avant les minus a été enregistrée comme ceci
Eh bien, après les moins - le coucher du soleil du signal
Le succès du signal réside dans la régularité (belle en termes de suivi des images) des retraits. Plus un peu de bouche-à-oreille radio autour des sites.
Et puis après les moins - le coucher du soleil du signal
Le fournisseur du signal est un modérateur
Je n'aime pas ce point et je suis méfiant, en général, on doute que l'atmosphère honnête règne sur la plateforme des vendeurs de signaux, ceux qui tradent de manière stable et pendant longtemps ils n'ont presque pas d'abonnés, et ceux qui prennent de gros risques et font 50-100 par mois pour une belle image les abonnés descendent pour +1000, alors comment peuvent-ils gagner quelque chose en vendant des signaux?
Mais il existe des services alternatifs, si vous avez vraiment quelque chose à montrer.