Je me demande lequel ?
Certains services donnent la priorité aux signaux dont le critère principal est le nombre de points obtenus. Il n'est pas encore clair si cela est mieux ou pire.
Il se peut que le trader affiche des bénéfices par points, mais que sur la commission, il dépense plus qu'il ne gagne.
Je ne sais pas, j'ai des comptes ECN et la commission est là.
Il se peut que le trader affiche un bénéfice sur les pips, mais qu'il dépense encore plus sur la commission qu'il ne gagne sur les pips et qu'il affiche un bénéfice sur les pips, alors que le compte est déficitaire.
Je ne sais pas, j'ai aussi l'ECN et la commission. Après la clôture d'une position, tout est déduit et il reste un revenu net. C'est probablement la même chose pour les autres
Si vous comptez le profit en pips, seuls les pips sont comptés du prix d'ouverture au prix de clôture.
Votre terminal compte en dollars. profit en pips * valeur du point - commission pour la transaction en dollars.
Le second Hindou continue de tomber. J'ai un trader très expérimenté qui a dépassé les 20% (avec un solde de 22k).
Vous devriez connaître votre ennemi de vue, je soutiens la politique du service de ne pas les chasser, même s'ils me font chier autant que vous. Par exemple, le camarade Bashkovtsev, s'il ferme le signal maintenant, dans 3 mois il lancera 12 signaux super parfaits et super rentables, qu'il a en réserve a posteriori, nous ne le savons juste pas encore. Pourquoi voudrait-il publier un si bon signal sans martingale.