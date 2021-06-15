1200 abonnés ! !! - page 143

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
Renat Akhtyamov:
Je me demande lequel ?
Rci
 
Vladimir Baskakov:

Certains services donnent la priorité aux signaux dont le critère principal est le nombre de points obtenus. Il n'est pas encore clair si cela est mieux ou pire.

Quant aux comptes ECN, la plupart d'entre eux négocient sur ECN.

Il se peut que le trader affiche des bénéfices par points, mais que sur la commission, il dépense plus qu'il ne gagne.
[Supprimé]  
multiplicator:
Je ne sais pas, j'ai des comptes ECN et la commission est là.

Il se peut que le trader affiche un bénéfice sur les pips, mais qu'il dépense encore plus sur la commission qu'il ne gagne sur les pips et qu'il affiche un bénéfice sur les pips, alors que le compte est déficitaire.

Je ne sais pas, j'ai aussi l'ECN et la commission. Après la clôture d'une position, tout est déduit et il reste un revenu net. C'est probablement la même chose pour les autres

 
Vladimir Baskakov:

Je ne sais pas, j'ai aussi l'ECN et la commission. Après la clôture d'une position, tout est déduit et il reste un revenu net. C'est probablement la même chose pour les autres

Mais la commission est en dollars!

Si vous comptez le profit en pips, seuls les pips sont comptés du prix d'ouverture au prix de clôture.

Votre terminal compte en dollars. profit en pips * valeur du point - commission pour la transaction en dollars.
 
Le second Hindou continue de tomber. Le trader le plus expérimenté a dépassé les 20% (avec un solde de 22k).
 
Yevhenii Levchenko:
Le second Hindou continue de tomber. J'ai un trader très expérimenté qui a dépassé les 20% (avec un solde de 22k).
Je ne suis pas d'accord pour dire que la forte augmentation constitue un risque. Je comprends quand ils scalpent 2 pips sur l'ensemble du depo... C'est juste une honte.
 
Vous devriez connaître votre ennemi de vue, je soutiens la politique du service de ne pas les chasser, même s'ils me font chier autant que vous. Par exemple le camarade Bashkovtsev, s'il ferme le signal maintenant, dans 3 mois il lancera le 12ème signal super parfait et super rentable, qu'il a en réserve a posteriori, nous ne le savons juste pas encore. Pourquoi aurait-il publié un si bon signal de non-martingale.
[Supprimé]  
Yury Lemeshev:
Vous devriez connaître votre ennemi de vue, je soutiens la politique du service de ne pas les chasser, même s'ils me font chier autant que vous. Par exemple, le camarade Bashkovtsev, s'il ferme le signal maintenant, dans 3 mois il lancera 12 signaux super parfaits et super rentables, qu'il a en réserve a posteriori, nous ne le savons juste pas encore. Pourquoi voudrait-il publier un si bon signal sans martingale.
Alors peut-être qu'il vaut mieux étudier les bons signaux, leur stratégie et mm, il y en a dans le top.
 
Le signal du second Hindou, le grand maestro du commerce, a disparu... Probablement un gros tirage au sort. Ou il l'a perdu. Comme le disent les escrocs dans ces cas-là :
 
Oh, Mashko a parlé. En général, ces types de produits se tiennent tranquillement sous l'herbe. Ils se taisent comme s'ils avaient versé de l'eau sur le clavier. Tous ! Je veux dire ceux qui ont une histoire longue et parfaite avant que la surveillance ne commence. En général, tout le monde parle de ses signaux (ce qui est normal) et en fait la publicité d'une manière ou d'une autre. Ceux-là s'assoient et se taisent. Un peu comme une marmotte qui fait semblant d'être morte pour ne pas être remarquée.
1...136137138139140141142143144145146147148149150...230
Nouveau commentaire