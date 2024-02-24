L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 542
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne sais pas si ce sujet peut vous aider.
Cela m'a aidé parce qu'il y a des gens très intelligents ici, et j'ai appris comment ne pas faire les choses.
Je ne fais jamais de croquis, mais je le fais moi-même.
D'abord, cela me donne l'occasion de comparer mes notes.
Deuxièmement, pour échanger des expériences.
Troisièmement, proposer quelque chose de mon cru.
Salut à tous ! !! J'ai trouvé un truc et je veux l'essayer. Pour cela, j'ai besoin d'un Perspectron multicouche avec propagation inverse des erreurs. Quel produit logiciel utiliser pour construire facilement un tel design et essayer de l'enseigner ????. Plus, la possibilité de faire des mathématiques, etc.
En fait, l'infrastructure n'est pas la chose la plus importante, parfois il est préférable de tout abandonner. C'est facile - j'ai arrêté trois fois). Ou peut-être même quatre).
Je ne fais pas campagne pour R, j'ai commencé, je l'ai maîtrisé et j'ai arrêté. Il y a peut-être des diamants dans R, mais creuser dans cette benne à ordures non systématique, je ne suis pas prêt. A moins, bien sûr, que la vie ne m'y oblige, je ne le ferai pas.
Eh bien, allez !
Je ne connais pas de système plus systématique dans le domaine des statistiques (l'apprentissage automatique est considéré ici comme des statistiques) - tout est tiré des manuels scolaires. Grand rubricateur, recherche...
Vous devez confondre avec Matlab, qui n'a rien à voir avec nous, vous n'y trouverez rien, bien que je soupçonne que tout s'y trouve aussi.
......
Maxim, avez-vous dessiné des graphiques d'arbitrage
Est-il possible de faire cela sur le 4 ?
Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous avez utilisé pour dessiner le graphique ?
C'est-à-dire que je veux savoir comment dessiner n'importe quel graphique avec des points prêts à l'emploi ?
Quels graphiques ? ) Je n'utilise pas mt4 depuis longtemps, je ne sais pas ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
Quel genre de graphiques ? J'ai écrit moi-même un indicateur...
je veux dire le calcul standard de portefeuille cointégré via la régression linéaire... peut-être que je n'en ai pas un standard, mais je l'aime bien ;)
par exemple, ce n'est pas un indicateur :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Encore une fois, l'arbitrage, la négociation par paire.
Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13
Yen... la fuena est la plus vilaine.
je n'ai pas besoin de régressions
J'ai juste besoin de construire un tableau
Maxim, avez-vous dessiné des graphiques d'arbitrage
Est-il possible de faire cela sur le 4 ?
Dites-moi, qu'avez-vous utilisé pour dessiner le graphique ?
Je veux dire - comment dessiner n'importe quel diagramme avec des points prêts ?
Ah, je vois... Je l'ai dessiné en utilisant GraphPlot()
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
Je ne sais pas si c'est supporté dans mt4 ou non.
Ah, je vois... Je sortais par GraphPlot()
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
je ne sais pas si c'est supporté dans mt4
Merci, allons étudier...
Mais c'est plus pratique de le faire via un indicateur, si vous voulez mon avis... Plot() est juste bon à utiliser pour une visualisation rapide, pour la recherche et le débogage.
Article
Expliquer les prédictions des modèles d'apprentissage automatique avec LIME
Ce qui est génial, c'est cette photo :
L'intersection est une erreur qui ne peut être réduite.
Donc, si le modèle n'est pas accompagné de telles photos, tout n'est qu'une question de chiffres.
Qui n'a rien de mieux à faire... ça va commencer :)
"Quand les magasins sont bondés et que les moteurs de recherche distribuent de plus en plus de "recettes Olivier", les professionnels de la science des données se réunissent pour faire le bilan de l'année. En décembre 2017, nous évoquerons les solutions annoncées lors du récent NIPS, nous parlerons des innovations en matière d'apprentissage par renforcement, et des services et produits de l'année. Bien entendu, nous n'oublierons pas non plus les projets pour les douze prochains mois. "