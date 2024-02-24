L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 537
bonne règle). Il s'ensuit automatiquement que le prix tient compte non seulement du présent mais aussi de l'avenir prévisible. Cela implique aussi automatiquement qu'il n'y a aucun moyen de prédire le prix.
C'est pourquoi j'écris toujours que seules les inefficacités apparaissent ici et là, puis disparaissent soudainement :)
La théorie d'un marché efficient... elle ne dit rien sur l'avenir, mais la définition dit que si les événements ont un effet instantané sur le marché et qu'il est efficient, alors aucun des participants n'a d'avantage, n'est-ce pas (avec une efficience élevée, il y a aussi une efficience moyenne et faible).
Il tient compte de TOUS - c'est ce que signifie TOUS. Et si elle ne prend pas en compte quelque chose, comme le futur, alors elle ne signifie pas TOUT, ce qui la contredit - elle signifie TOUT. C'est-à-dire que le futur, par définition, est en principe imprévisible, car tout ce qui est connu a déjà été pris en compte, et seules les composantes aléatoires restent inexpliquées. Si vous pensez que vous pouvez trouver quelque chose comme ça sur le marché, cela signifie que vous pensez que tout n'a pas été pris en compte par le marché. Alors vous vous trompez vous-même).
Et vous parlez d'un marché efficace.
C'est une hypothèse... et elle est probablement fausse dans le cas général, car le marché n'a pas de participants parfaitement rationnels qui réagissent immédiatement à un événement de marché...
donc ça se passe généralement comme ça :) soit rouge soit vert
Mais surtout, l'hypothèse suppose que le marché ne peut pas être dépassé en moyenne , c'est-à-dire qu'en moyenne tous les participants seront à zéro, ce qui est raisonnable. Mais en tenant compte du fait que la répartition des revenus est généralement très inégale, nous avons une chance, c'est juste 5-10% qui gagnent, mais encore plus de chance de ne rien gagner ou d'avoir de grosses pertes :)Voici quelques informations, je suis trop paresseux pour écrire. En fait, c'est très utile pour comprendre.
Quoi qu'il en soit, je me suis intéressé aux marchés efficients et j'ai beaucoup lu sur le sujet. La plupart des chercheurs contemporains estiment que le marché d'aujourd'hui est très proche d'un marché efficient. De plus, il y a environ 5 ans, lors de la conférence RTS, des rapports sur ce sujet ont été rédigés par des spécialistes assez célèbres (j'ai malheureusement oublié les noms de famille - 5 ans, cependant).
La seule inefficacité est peut-être le retard de phase dans la réponse aux influences extérieures. Ce que vous avez dessiné. Cependant, il semble spectaculaire sur une marche, mais sur des actions plus lisses, s'il n'y a pas d'information préalable, il est possible de l'attraper seulement lorsque le train est déjà parti.
Dans mes expériences, j'ai réussi à obtenir un résultat stable sur les nouvelles données (pour deviner la direction d'une nouvelle barre sur l'eurusd cinq minutes avec une précision de 51%-52%), mais le problème est dans le spread - le modèle sera rentable si le spread n'est pas plus de 2 pips. Si vous négociez selon le modèle uniquement le soir, le bénéfice potentiel est un peu plus important, mais le spread à ce moment-là est également plus important.
Intuitivement, un système d'autorégulation intéressant se forme : si les traders négocient du côté positif, le spread augmente. Si tout le monde est perdant en général, le pupitre de négociation diminue la diffusion en raison de la concurrence.
Il existe des dépendances constantes à l'intérieur de l'écart, mais en ajustant l'écart, les négociateurs rendent ces dépendances accessibles uniquement aux teneurs de marché.
Il s'avère que l'ouverture des marchés est une auto-assistance et que l'on devrait créer une stratégie de trading avec des ordres en attente, alors il y a peut-être une chance pour un graal.
Je suis un foutu programmeur. J'ai passé quatre heures à essayer de créer un indicateur AD pour MT5 en utilisant des CD, mais j'y suis arrivé. C'est le bordel, camarades. Je me suis perdu en trois lignes :-(
Vous auriez pu simplement chercher
Il s'ensuit automatiquement qu'aucune prévision de prix n'est possible.
Il découle de cette conclusion que la logique de quelqu'un est boiteuse sur ses deux jambes ou même dépourvue de celles-ci).
Vous auriez pu vérifier.
Eh bien, le village... Je l'ai fait sous mt5.... darkooooo.....
10 minutes pour la refonte au lieu de 4 heures.
C'est le genre de programmeur que je suis. Personne ne peut l'expliquer correctement tant que vous ne l'avez pas compris... Bref, les gens !!!!! Écoutez. Voici l'important long post......