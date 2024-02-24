L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3205
Personne n'annule les vagues, c'est donc évident. La recherche d'une séance de négociation en fonction du temps est une tâche normale.
MO élimine ces problèmes. Je ne vois pas comment on peut rechercher manuellement des modèles qui n'existent pas
Il s'agit d'un cas unidimensionnel. Si vous le rendez multidimensionnel, vous pouvez expliquer n'importe quel signe dans l'interaction.
Par incréments, il y a quelque chose comme ceci, à première vue même rentable, en moyenne
Filtré
Je n'ai pas vu d'article dans lequel vous parliez de ces "modèles" - vous avez dit plus tôt qu'il y en avait un.
Plus tôt, vous avez été impliqué dans l'apprentissage par renforcement, à quel moment l'avez-vous abandonné ?
J'ai une idée intéressante : vous pouvez imaginer l'impact sur l'environnement, et l'environnement ne sera pas équilibré.
Eh bien, nous avons un cas bidimensionnel, incréments et temps) MO ne supprime pas le problème, vous permet juste de regarder plus profondément.))))
Multivariable, dans une série bidimensionnelle, vous pouvez bien sûr introduire des dérivés d'une série dans une autre série, mais c'est la même chose, un examen plus approfondi.
Dans le sens d'explorer une fonction plus profondément, pas plus.
Je préparerai les calculs pour les ticks plus tard, je vais devoir utiliser la TPU de google pour les vitesses
Pour les ticks, ce serait intéressant)
Oui, ça marche comme le Graal. Prenez-le, utilisez-le. Clé en main
https://www.mql5.com/ru/articles/11452
158ème article déjà.
Je n'ai pas dit qu'il y en avait un et je n'en ai pas écrit. Il s'agit simplement de modèles trouvés par la distance euclidienne, avec une précision donnée.
J'ai donc mal compris les messages précédents.
Donc si vous abordez le problème non pas de manière frontale, mais de manière plus créative...
Vous pratiquez le moyennage, imaginez que la tendance est un monstre, et que l'ouverture d'une position est un tir sur ce monstre, pour neutraliser (fermer dans le plus) le monstre avec un plus petit nombre de tirs pour donner la plus grande récompense. Le volume d'une position peut être considéré comme une charge d'énergie qui diminue, et plus on en retient, mieux c'est. Les tendances sont des monstres indépendants pour l'entraînement.
Un niveau est un prix autour et à l'intérieur duquel des événements importants se produisent (rupture, rebond, etc.).
Il est important non seulement qu'il y ait des événements importants autour du niveau, mais aussi les modèles d'événements eux-mêmes (non seulement ce qui a cassé le niveau, mais aussi comment exactement il a cassé... ou rebondi).
Exemple de description d'un des nombreux niveaux.
Le cercle bleu indique l'endroit où la règle a été déclenchée, après le cercle, les données ne sont pas disponibles pour l'algorithme.
Il s'agit d'un seul et même niveau qui est décrit par cette règle.
Est-il possible de décrire cet événement non linéaire en saisissant les 5 dernières bougies ?????
Est-il possible de trouver de tels niveaux en les comparant à l'aide de certaines mesures, par exemple la distance euclidienne ? ???
Bien sûr que non.
Est-il possible de décrire cet événement non linéaire en saisissant les 5 dernières bougies ? ????
Bien sûr que non.
Dites-moi dans quelle langue c ' est écrit et comment ça sonne si c'est en langage humain).
Je ne suis pas du tout un MO, je suis juste curieux. J'ai donc le droit de poser des questions stupides).
N'y a-t-il pas moyen de réduire la quantité de données ?
Au lieu d'un tas de chandeliers, vous pouvez fournir des valeurs en zigzag. Je pense que cela décrira votre modèle au niveau le plus bas.
Quelque chose comme, l'effet de levier ZZ est plus grand/petit que le précédent, etc.
Non ?
Je me rends compte que l'ensemble de la configuration est beaucoup plus large que ce morceau de graphique à l'écran.
Je vois l'ensemble du schéma comme ceci :