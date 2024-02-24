L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3204
Lira est en fait en mode OnlyClose depuis des années. Il est plus utile d'appliquer le MO au cardiogramme de votre voisin.
ZY Problème de logique.
Il existe un pays où tout ne peut être acheté qu'en lires. En même temps, absolument tout (même le salaire) a un prix en dollars américains, qui dépend du taux de change de la lire.
Aujourd'hui, la lire est devenue trois fois moins chère que le dollar américain. Était-il possible, ne serait-ce qu'en théorie, pour un étranger ou un local de gagner de l'argent sur ce marché ?
Permettez-moi de préciser d'emblée que nous ne parlons pas de la Turquie, mais d'un certain modèle idéal qui, à terme, devrait montrer exactement ce sur quoi les gains sont réalisés en temps réel. La Turquie est incluse.
Il n'est pas clair s'il faut gagner en lires ou en dollars américains ? Tout le monde gagnait en lires car tout le monde avait trois fois plus)
Il est possible de gagner en dollars américains, par exemple, s'il est possible de contracter et, surtout, de rembourser des prêts en lires, mais il est fort probable que cela soit impossible selon les termes du problème. Il s'avère alors que la lire n'est pas de l'argent dans ce pays.
Les opérations sur marge en lires sont haram, grosso modo.
N'y a-t-il pas de contrats à terme ou d'options ?
En quoi le patterning diffère-t-il de l'apprentissage par cœur du point de vue du ministère de l'éducation ?
Je suis l'une des rares personnes de ce fil de discussion à être incompétente en matière de MO. C'est la raison pour laquelle je ne lis et ne poste pratiquement pas.
N'ont-ils pas de contrats à terme ou d'options ?
Les produits dérivés existent probablement pour presque tout. Il n'y a pas grand-chose d'économique là-dedans, comme pour les compagnies d'assurance.
Dieu avec lui, le trading sur marge. La question se pose de savoir comment la banque centrale d'un tel pays peut fonctionner. Fonctionne-t-elle également en dollars américains ? Comment émet-elle des prêts - dans quelle devise et d'où obtient-elle le taux ?
Je ne dispose pas de statistiques par pays.
Mais, pour les achats de matières premières, ce serait un outil idéal pour réduire les coûts de production.
Et je suis plus sur la possibilité de gagner de l'argent sur le mouvement avec un effet de levier conditionnel.
Visualisation intéressante
Si l'on cherche des schémas dans des morceaux de prix de longueur arbitraire, il y a là un hasard complet
si dans la volatilité, vous pouvez trouver des modèles triviaux, lorsqu'après de fortes poussées il y a une consolidation (après la ligne).
Avant la ligne, il s'agit de correspondances de modèles de longueur 25, après - leur continuation. Même dans le cas de la volatilité, on peut constater que les schémas deviennent hirsutes avec l'horizon de prévision.
Si vous cherchez des modèles dans les longueurs aléatoires des tranches de prix, il y a un hasard complet.
Personne n'a annulé les vagues, c'est donc évident. L'étude d'une séance de négociation au fil du temps est une tâche normale.