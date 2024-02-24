L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3202

Un exemple curieux d' utilisation de modèles simples pour prévoir le taux de change

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

Un exemple curieux d' utilisation de modèles simples pour prévoir le taux de change

Sur une lire en baisse constante.... Oui - vous pouvez donner des exemples de MO réussis. Si nous avions eu connaissance d'une telle super tendance qu'elle sera en 2020m - et sans MO x3 aurait été fait.



[Supprimé]  
СанСаныч Фоменко #:

Je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un Trademeister qui remette en question chacune de vos pensées.

Eh bien, vous n'avez pas eu de pensées du tout, alors c'est un choix entre deux maux.
[Supprimé]  
Forester #:
Sur une lire en baisse constante.... Oui - vous pouvez donner des exemples de MO réussies. Sachant qu'il y a une super tendance qui sera 2020m - et sans MO x3 aurait été fait.
C'est une excellente façon de tester vos modes opératoires.
 
mytarmailS #:
L'image est un excellent exemple d'accumulation/distribution sur les marchés...

En regardant le volume

L'ensemble de la population turque a accumulé la lire et quelqu'un d'autre l'a distribuée. On a volé un pays entier comme on l'a fait dans les années 90.

Les volumes sont des volumes en ticks, c'est-à-dire à l'intérieur d'un centre de courtage. Le graphique est tiré de la démo de Metaquot. La chute brutale des volumes en 2020 indique probablement qu'avant 2020, les données provenaient d'une source, et qu'après 2020, elles provenaient d'une autre source.


[Supprimé]  

:) vous pouvez mettre une chaîne et partir


 
Forester #:

L'ensemble de la population turque a accumulé la lire et quelqu'un d'autre l'a distribuée. On a volé tout le pays comme on l'a fait dans les années 90.

Les volumes sont des volumes en ticks, c'est-à-dire à l'intérieur d'un centre de courtage. Le graphique est tiré de la démo de Metaquot. La chute brutale des volumes en 2020 indique probablement qu'avant 2020, les données provenaient d'une source, et qu'après 2020, elles provenaient d'une autre source.


Ah, si les données sont basées sur les tics, mon message n'est pas correct.
[Supprimé]  

Moshka a surperformé la stratégie "Buy and hold" (acheter et conserver)

La situation n'est pas aussi bonne dans le terminal, apparemment le spread est souvent mordant. Il peut également y avoir des problèmes de liquidité dans les CD.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Moshka a dépassé

Laissons le signal se propager.

[Supprimé]  
mytarmailS #:

Lancez le signal, c'est tout.

Je n'ai pas besoin de vos signaux.
