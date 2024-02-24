L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3206
Au lieu d'une série de chandeliers, soumettez des valeurs en zigzag. A mon avis, cela décrira votre schéma au niveau, pas plus mal.
Je préfère également les zigzags aux chandeliers, mais ils posent un problème d'ambiguïté, car la configuration résultante dépend du paramètre zigzag. Par exemple, dans la première image, un zigzag plus petit peut ou non dessiner deux sommets au lieu d'un seul, parce qu'il y a deux bougies et que n'importe quoi peut se trouver à l'intérieur.
Bien sûr, il est possible de voir à l'œil nu quelle étape du zigzag doit être suivie dans chaque cas spécifique de mise en œuvre du motif, mais il est presque impossible de formaliser cette vision sous la forme d'un algorithme.
1) Dites-moi dans quelle langue ce texte est écrit et à quoi il ressemble s'il est écrit en langage humain.)
2) N'y a-t-il pas moyen de réduire la quantité de données ?
Au lieu d'un tas de chandeliers, vous pouvez fournir des valeurs en zigzag. A mon avis, cela décrira votre schéma au niveau, pas plus mal.
3) Je me rends compte que l'ensemble de la configuration est beaucoup plus large que ce morceau de graphique à l'écran.
(1) J'ai inventé la symétrie moi-même, elle ne fait partie d'aucune langue, il s'agit simplement d'une chaîne de caractères qui transporte de l'information.
C'est un exemple très simple, plutôt une illustration de l'endroit où il faut creuser et de l'endroit où personne ne creuse à part moi malheureusement....
1 = prix au-dessus du niveau
-1 = prix inférieur au niveau
0 = prix égal au niveau
| = prochain événement
(2) l'information sur les prix des chandeliers est perdue, tout est simplifié.
(3) tout peut l'être, j'ai montré un exemple simple, vous en avez déjà montré un plus complexe, une règle seule ne résout rien.
Je préfère également le zigzag aux chandeliers, mais il y a un problème d'ambiguïté, car la configuration résultante dépend du paramètre du zigzag. Par exemple, dans la première figure, un zigzag plus petit peut ou non dessiner deux sommets au lieu d'un seul, parce qu'il y a deux bougies et que tout peut se trouver à l'intérieur.
Bien sûr, vous pouvez clairement voir à l'œil nu quel pas du zigzag doit être effectué dans chaque cas spécifique de mise en œuvre du motif, mais il est presque impossible de formaliser cette vision sous la forme d'un algorithme.
Eh bien, oui, il y a un tel problème avec ZZ.
Lorsque j'étais trader, je n'utilisais rien d'autre que l'indicateur de volume, et maintenant je dois adapter les indicateurs, parce que je ne peux pas écrire dans le code comme "eh bien, voyez ça !!!".
Je pense que ZZ sur les vraies fractales (si je me souviens bien du nom) serait le plus pratique, mais ce qui est dans la kodobase fonctionne avec des erreurs.
J'ai essayé de le corriger moi-même, ça a presque marché, mais toujours sur des barres super grandes, quand la fractale est à la fois au dessus et en dessous, ça s'avère être une sorte de connerie.
(1) C'est moi qui ai inventé la symétrie, il ne s'agit pas d'une langue, mais d'une chaîne de caractères qui transporte de l'information.
(2) l'information sur le prix des bougies est perdue, tout est simplifié.
1. Je vous remercie.
2) Si tout est simplifié, c'est une bonne chose. Ou ai-je mal compris quelque chose ?
Pourquoi avons-nous besoin d'informations sur les prix des chandeliers si
La tâche principale est de déterminer la direction du mouvement des prix en ligne. Plus c'est simple, mieux c'est.
1. Nous vous remercions.
2) Donc, si c'est simplifié, c'est une bonne chose. Ou ai-je mal compris quelque chose ?
Pourquoi avons-nous besoin d'informations sur le prix des bougies
La tâche principale consiste à déterminer la direction du mouvement des prix en ligne. Plus il est facile de le faire, mieux c'est.
Un niveau est un prix autour et à l'intérieur duquel se produisent des événements importants (rupture, cassure, etc.).
Il est important non seulement que des événements importants se produisent autour du niveau, mais aussi les schémas d'événements eux-mêmes (c'est-à-dire qu'il est important non seulement que le niveau ait été cassé, mais aussi comment exactement il a été cassé... ou a rebondi).
Exemple de description d'un niveau parmi d'autres.
Le cercle bleu indique l'endroit où la règle a été déclenchée. Après le cercle, les données ne sont pas disponibles pour l'algorithme.
Il s'agit d'un seul et même niveau, qui est décrit par la règle suivante
Est-il possible de décrire cet événement non linéaire en saisissant les 5 dernières bougies ????
Est-il possible de trouver de tels niveaux en les comparant à l'aide de certaines mesures, par exemple la distance euclidienne ????
Bien sûr que non.
C'est là que le niveau est le plus susceptible de se trouver.
Là où se trouve votre cercle, il s'agit très probablement d'un test, c'est-à-dire d'une vérification par l'auteur de la question d'un comportement plus grave de la part d'un négociant.
Bien sûr, il est possible de voir à l'œil nu quel pas en zigzag doit être fait dans chaque cas particulier de mise en œuvre d'un modèle, mais il est presque impossible de formaliser cette vision sous la forme d'un algorithme.
Il existe probablement des auto-tuners du ZZ.
Si quelqu'un veut tester ceci dans un testeur
Données initiales :
MA 10 périodes aux 55 derniers cours de clôture moins ces cours de clôture. Sur M15 TF.
Modèle de référence :
J'ai donc mal compris les messages précédents.
Ainsi, si vous abordez le problème non pas de front, mais de manière plus créative.....
Vous pratiquez la moyenne, imaginez que la tendance est un monstre et que l'ouverture d'une position est un coup de feu, pour neutraliser (fermer le plus) le monstre avec un plus petit nombre de coups de feu afin d'obtenir la plus grande récompense. Le volume d'une position peut être considéré comme une charge d'énergie qui diminue, et plus on en retient, mieux c'est. Les tendances sont des monstres indépendants pour l'entraînement.
Ne préférez-vous pas écrire un nouveau chapitre de Harry Potter ?
Et vous êtes un fan s'il le faut ?