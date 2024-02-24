L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3212
Je ne l'ai pas fait.
Cela arrive.
Combien de fois pouvez-vous vous cogner la tête contre le même mur et quelle différence cela fait-il qu'il y ait un papier peint différent sur le mur ?
Tu devrais déjà partir en vacances ))Il existe un bon livre de Samantha Kleinberg intitulé "Why". Lisez-le et posez-vous cette question lorsque, par exemple, vous dessinez un nouveau niveau.
Si vous comprenez ce sur quoi je travaille, vous allez hurler de joie....
Si vous niez les niveaux sur le marché, cela signifie que vous niez que le prix de votre entrée et de votre sortie était à un prix spécifique.
C'est de la démence pure et simple.
changer le concept, pas les décorations.
Je ne me souviens pas d'un algotrader rentable qui ait changé de concept. Mais je l'ai vu chez les auteurs de Expert Advisors for the Market. Il est probablement plus rentable d'y être un dilettante généraliste qu'un spécialiste étroit. Mais c'est cool de décider de faire des changements sérieux.
Je suis déjà en train de couiner après chacun de tes posts (en anglais).
Je ne me souviens pas qu'un trader d'algo rentable ait changé le concept.
définition :
Professionnel - une personne qui a fait d'une certaine occupation (activité) sa profession; une personne qui est devenue un spécialiste de haut niveau dans un certain domaine d'activité ; un spécialiste bien préparé pour travailler dans un certain domaine, ayant des compétences, des qualifications bla - bla - bla
Il s'avère donc qu'un trader professionnel est un trader qui gagne de l'argent en négociant sur le marché et qui en vit.
Alors pourquoi lui - un trader professionnel (trader rentable) devrait-il changer le concept ? ???????.
J'ai écrit quoi ?
Je me réjouis déjà de chaque article que tu publies )
Tu t'en remettras quand tu seras plus sage.
Je crois que j'ai mentionné l'OOS à plusieurs reprises récemment. Mais là, le bon OOS était un "dossier séparé" selon votre terminologie.
Si l'apprentissage se fait en plusieurs étapes (l'étape suivante utilise les calculs de l'étape précédente), la probabilité d'un "coup d'œil" est élevée. Il n'y a pas de recette générale, mais j'ai fait ce qui suit dans un cas.
Afin d'accélérer le calcul, il était nécessaire de se débarrasser des ticks inutiles. Par exemple, si vous réduisez le nombre de ticks de 10 fois, les calculs seront accélérés d'autant. C'est une action très demandée.
Dans mon cas, je savais quels étaient les ticks dont j'avais besoin et ceux dont je n'avais guère besoin. Quoi qu'il en soit, j'ai construit un symbole personnalisé et j'ai commencé des backtests sur le symbole personnalisé et le symbole original.
Ici, il était important d'activer le nerdiness et d'obtenir une correspondance >99%. Il s'est avéré que je rejetais trop de données au départ, et j'ai obtenu un résultat différent (bien sûr, meilleur que sur l'original).
Finalement, j'ai commencé à jeter moins que l'original, et tout a commencé à correspondre. C'est pourquoi, en fait, j'utilise une méthode à deux passages lors de la formation.
Parconséquent, pour détecter un coup d'œil après la passe précédente, vous pouvez probablement utiliser la vérification décrite ci-dessus avant même d'effectuer des calculs sérieux. Il existe également une méthode du grand-père pour détecter les regards en avant - "trop beau pour être vrai". Les débutants se réjouissent des bons résultats, tandis que les personnes plus mûres sont contrariées parce qu'elles réalisent qu'elles devront chercher leur propre erreur pendant longtemps.
Vérifiez, vérifiez, et c'est évident : vous prenez un nouveau fichier et comparez les résultats.
Il existe une sorte de "relation" entre l'enseignant et le prédicteur qui conduit à un résultat aussi désagréable. Une fois de plus, je vous rappelle que j'enseigne sur un fichier obtenu par échantillonnage aléatoire, je vérifie sur le résidu de l'échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire également une séquence aléatoire de valeurs du prédicteur. On pourrait croire qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais non, on passe à un fichier normal et on obtient un résultat complètement différent.
que j'enseigne sur un fichier échantillonné au hasard, je vérifie sur le reste de l'échantillon aléatoire.
tu t'en remettras quand tu seras plus sage.
Trouve-moi une raison pour laquelle ce truc jaune fait marche arrière.