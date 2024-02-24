L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3199
Où ai-je dit cela ?
Il y a peu, je cherchais des événements
Je ne vois pas la contradiction.
La série chronologique est un moyen de décrire la variation des prix dans la dynamique, et les événements sont un facteur influençant la variation des prix.
Selon moi, le marché, sous la forme de SB, se déplace d'événement en événement, et l'événement est comme l'application d'une force à un objet - il détermine la vitesse et le vecteur du mouvement ultérieur sous la forme d'une force influençant le prix.
Les segments quantiques décrivent les points de déclenchement probables de la manifestation de l'événement.
pour l'amour de Dieu.)
Oui, à chacun son métier....
Mais avez-vous évalué le SB du point de vue de la composante "tendance" ? Par exemple, vous pouvez calculer le nombre de tendances de différentes longueurs, la stabilité des tendances après correction pour reprendre le mouvement le long du vecteur de la tendance actuelle. Il est possible d'estimer la fréquence et la taille des valeurs aberrantes sur la fourchette du prix moyen avec une fenêtre de 100. On peut également s'intéresser à la durée de la tendance, estimer la saisonnalité....
.
Hier, j'ai décidé de trader pour dénouer, et aujourd'hui je veux parler un peu des niveaux et des événements... en utilisant l'exemple d'hier.
Disons que nous savons comment identifier les niveaux PD/SP de ces groupes de grosses commandes.
Voici comment je vois les choses.
Un grand nombre de positions d'achat fortes stoppent le prix et celui-ci change de direction...
Disons que nous savons comment identifier ce gros joueur et ses niveaux...
scénario 1.
le prix s'est arrêté et la tendance s'est inversée.
Mon action est d'entrer à partir du niveau.
Scénario 2 (le prix s'est aplati près du point d'entrée).
Un acteur majeur ferme sa position dans un contexte d'incertitude, ce flottement autour de la position d'un acteur majeur en est un signe pour moi, ou j'ai simplement mal compris le niveau.
Mon action consiste à prendre un stop loss
Je n'illustrerai pas)
scénario 3 (le prix casse brutalement le niveau d'un acteur majeur)
Questions
1 - Le gros joueur a-t-il réussi à fermer sa position ?
La réponse est non, il n'a pas eu l'occasion de clôturer sa position à cause de la forte baisse, la position est importante. Pourquoi est-elle grande ? parce que le prix s'est arrêté plus tôt en formant un niveau.
2 - Que fera le gros joueur lorsque le prix reviendra à son niveau ?
La réponse est qu'il fermera sa position au même prix que celui auquel il est entré, le prix baissera sous l'assaut de ses ordres de vente. Ordres de vente parce qu'il est en train de fermer sa position d'achat.
Scénario 3+ (le cours revient au niveau d'achat)
Mon action est de vendre à partir du niveau d'achat des grands.
===============================================================
J'illustre d'un coup pratiquement tous les scénarios sauf 2
1) scénario 1 (entrée depuis le niveau) j'achète en premier.
2) il est annulé et passe au scénario 3 (rupture brutale) je prends un stop.
3) scénario 3+ clôture des achats du gros joueur j'entre dans la vente.
4) le scénario 1 réapparaît, je ferme la vente et j'achète.
===============================================================
La magie est interdite en dehors de Poudlard.
Entrez point par point.
Mes NS recherchent des motifs répétitifs de toute sorte entre guillemets, ils ne font rien d'autre.
Donc sur SB, ce n'est qu'une illusion - les motifs sont aléatoires, tout comme les segments quantiques...
Sur le SB, ce n'est donc qu'une illusion - les modèles sont aléatoires, tout comme les segments quantiques.....
Oui
Dans ce cas, quel est l'intérêt d'une désincarcération par brûlure ?