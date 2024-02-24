L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1935
1. alors je ne comprends toujours pas
3. il ne peut y avoir de caractéristiques corrélées après la transformation. Oui, on peut dire qu'ils se fondent dans d'autres structures (attributs) mais déjà sans redondance
4.
il s'agit d'une seule expression, vous ne pouvez pas commenter à l'intérieur de celle-ci ))))
1. Ce qui n'est pas clair ici - nous avons nos prédicteurs que nous savons reproduire et ensuite ils sont transformés selon certaines règles et de nouveaux prédicteurs sont produits qui sont calculés selon certaines règles créées pendant la transformation et qui peuvent être appliqués à n'importe quel échantillon initial. J'ai donc besoin d'enregistrer ces règles résultantes dans un fichier séparé pour convertir la chaîne de caractères lorsqu'une nouvelle barre apparaît dans le terminal - c'est-à-dire que j'ai besoin d'autonomie par rapport à R.
3. je dis qu'ils étaient fortement corrélés avant la conversion, qui a entraîné une réduction significative. Quant à savoir s'ils fusionnent ou non - je dois analyser.
4. Mon R ne jure pas et tout fonctionne, mais pour l'essentiel de la question - la construction de modèles et le regroupement ne sont pas liés.
Ici, j'ai téléchargé un composant umap, compressé 2500 fonctionnalités en une seule ligne, avec une perte bien sûr, mais pour les tests, c'est suffisant.
Pensez-y : j'ai décrit l'algorithme pour 2500 fonctions avec une perte de +-10%.
Alors dites-moi comment vous pouvez décharger ces composants :)
1) Eh bien, alors parlez plus clairement, parce que les règles, les règles sont des transformations, pas les règles, les règles sont si alors autrement ...
Un modèle entraîné passe par la fonction predict et vous obtenez la sortie du modèle.
4. ils ne sont pas liés, que dois-je rechercher ?
Alors dites-moi comment décharger ces composants :)
PR <- predict(um , X)
PR <- predict( modèle , nouvelles données ou autre)
1. bien, alors parlez plus clairement, parce que les règles, les règles sont des transformations, pas les règles, les règles sont si alors sinon ...
vous exécutez un modèle entraîné par la fonction predict et obtenez la sortie du modèle
4. pas de lien, alors qu'est-ce que je dois chercher ? quel est le problème ?
1. Eh bien, comment faire autrement pour être clair - il y a des prédicteurs/caractéristiques/règles de synonymes, nous avions une règle et l'avons convertie en une autre, et j'ai besoin d'une logique de conversion à l'aide de laquelle on peut obtenir la règle 2 à partir de la règle 1 - est-ce clair ? :)
4. C'est ce que dit le wiki :"la réduction de la dimensionnalité est généralement effectuéeavant d'appliquerla méthode du k-plus-voisin ", et ici je comprends que le regroupement doit être appliqué sur les nouveaux prédicteurs/règles juste pour généraliser les dimensions résultantes, afin qu'il n'y en ait pas trop...
PR <- predict(um , X)
PR <- predict( modèle , nouvelles données ou autre)
Et dans quel format faut-il l'enregistrer dans un fichier ?
1. Il y a des synonymes pour les prédicteurs/caractéristiques/règles, nous avions une règle et l'avons convertie en une autre, et j'ai besoin de la logique de conversion pour obtenir la règle 2 à partir de la règle 1 - est-ce clair ? :)
Pour ceux qui sont dans le réservoir ! !!
Les synonymes sont des signes/caractéristiques/prédicteurs ...
Une indication peut être n'importe quoi, y compris une règle, une règle ne peut pas être n'importe quoi.
Le prix est peut-être un signe, mais le prix n'est pas une règle ! CE QUI N'EST PAS IMPORTANT ? ???
Une fonction peut être un signe, mais une fonction n'est pas une règle; des règles spéciales peuvent être construites sur une fonction, mais CE N'EST PAS la même chose que ! !!!.
Une transformation mathématique peut être un signe de 2+2, mais 2+2 n'est pas une règle, c' est une transformation mathématique. CE QUI N'EST PAS COMPRIS ? ???
Et lorsque vous appelez une transformation mathématique une règle, et que vous appelez une fonction une règle, et que vous vous étonnez que je ne vous comprenne pas, je deviens nerveux, et je deviens également nerveux lorsque je lis votre post trois fois et que j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Et quand je te dis d'être plus clair, et que tu commences à discuter, je commence à me demander pourquoi j'ai besoin de tout ça...
4. Le wiki dit que :"la réduction de la dimensionnalité est généralement effectuéeavant d'appliquer laméthode du k-plus-voisin ", et ici je comprends que le clustering devrait être appliqué sur les nouveaux prédicteurs/règles juste pour généraliser la dimensionnalité obtenue, afin qu'il n'y ait pas trop de...
lire la malédiction de la dimensionnalité, spécialement soulignée en rouge et en grosses lettres .
Dans quel format devez-vous l'enregistrer dans un fichier ?
Quel est le format dont vous avez besoin ?
Ceci provient d'Expert, prévision de neuro bitcoin pour la semaine dernière, premier écran sans filtre, second le même, mais avec le filtre "confiance" 40.
Euro ne donne pas cette qualité, mais s'en rapproche.
Lequel voulez-vous ?
Ce n'est qu'une rhétorique de la perception individuelle.
Enregistrez-le dans un format lisible, comme csv.
Ce python est une chose fascinante. Je dois faire un brassage. Je suis en train d'écrire :
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
C'est de la merde. Je l'ai réinitialisé avant le cycle d'entrée et de sortie et ça marche. Je pouvais vérifier chaque étape du processus.
1. C'est toute la rhétorique de la perception individuelle.
2. Enregistrez dans un format lisible, par exemple csv.
1. Putain Alexey, si chaque professeur de ta ville avait une perception individuelle, l'un aurait la lettre "B" comme "zyu", et un autre "69" (individualité). et l'autre aurait un 69, tu réalises que tu ne pourrais toujours pas lire ! !! Je lis ce que vous dites, je ne comprends pas, je suis nerveux, vous n'obtenez pas de réponses à vos questions parce que je ne les comprends pas, le temps est perdu, aucune utilité et qui a obtenu mieux de cette individualité idiote de la perception ????.
Et qu'est-ce qui vous retient ?
Une chose intéressante à propos de ce python. Il faut faire le mélange. L'écriture :
C'est de la merde. Je l'ai réinitialisé avant le cycle d'entrée et de sortie et ça marche. Vous pouvez vérifier chaque étape du processus.
Pourquoi avez-vous besoin de ce python ?