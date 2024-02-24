L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1933
J'ai obtenu cette photo à partir des derniers résultats - 4 clusters clairs.
Vous parliez tout à l'heure de valeurs numériques pour évaluer les résultats - quels chiffres suggérez-vous de prendre en compte ?
Ouais)) et regardons maintenant les données de test
A propos, changez les index parce que vous vous entraînez sur seulement 10k données.
et vous avez plus de 500k de données
Qui s'y connaît en approximation polynomiale ou harmoniqueS'IL VOUS PLAÎT! !!
C'est de retour sur les données de test maintenant.
Tu ne t'entraînes que sur 10 000 données.
et vous avez plus de 500k données.
Je dois d'abord le régler sur de petites données, puis l'essayer sur de grandes données.
Au fait, j'ai remarqué que R est très irrationnel avec la mémoire - il mange beaucoup.
Encore des grondements sur les données de test maintenant
Bien sûr que oui.
Ah, oui, merci !
Voici la photo - un peu moins bonne, mais la tendance est là.
Voici la photo - un peu moins bonne, mais la tendance est là.
Je ne comprends pas ce qui se passe - comment se fait-il qu'il y ait un autre groupe s'il n'y en avait pas avant ?
nouvelles données - nouveaux points
(un peu))
nouvelles données - nouveaux points
Je ne comprends pas ce qui se passe.
On a formé quelque chose et on l'a appliqué au test ou quoi ? :)
Il semble que tout cela soit absurde.
Combien de fois je te l'ai dit ? 3 ? 5 ?
Et qu'est-ce que tu veux obtenir ? Des harmoniques jusqu'à Fourier. Ou aux polynômes orthogonaux, il y en a beaucoup. Tout peut être décomposé)