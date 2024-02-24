L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2671
Parallèlement à cela, la complexité et l'efficacité des marchés augmenteront, de sorte que nous aurons toujours un pas de retard ) si avant il était possible d'écrire un TS primitif sur le genou et que cela fonctionnait, maintenant même le MO ne survit pas.
Personne ne conteste cela, il est possible de se rapprocher du temps réel au niveau de l'analyse, mais pas de le dépasser bien sûr. Et la complexité du système et les systèmes d'analyse sont approximativement parallèles.
Bien que ce ne soit pas correct, le cardio reste une fonction permanente du système. Mais il y a aussi suffisamment de bruit et la tâche de sélectionner automatiquement les signaux nécessaires n'a pas encore été complètement résolue.
Je pense que c'est déjà fait
C'est plus facile là-bas, il n'y a pas de tendance.
Vous pouvez également utiliser la décomposition pour comprendre à quelle vague le mouvement obéit en ce moment.
sans peeking, sans lagging...
Je pense que le problème a déjà été résolu.
La décomposition permet également de comprendre à quelle vague le mouvement obéit en ce moment.
sans regarder, sans être à la traîne...
Dans le cadre des principales pathologies évidentes, oui, mais c'est moins de 30%, jusqu'à présent, pour comprendre ce qui ne va pas et surtout où, sur des signaux faibles, une personne décide.
Je ne comprends pas encore comment cela s'estompe. Je l'ai dit plus haut, il n'est pas possible de comparer des sinusoïdes dans deux décompositions côte à côte. Et il n'est toujours pas possible de créer une fenêtre avec un pas très proche.
1+7+5+4=17 ondes diurnes principales (maintenant) forment un volume ; elles ont initialement des phases et des amplitudes différentes, entrent dans des quotients différents avec des coefficients de pondération différents ; en même temps, chacune peut inverser la phase. Voir figure....
Il estPOSSIBLE de le faire à travers l'ACP comme indiqué ci-dessus, ou le filtre passe-bande....
Tout a déjà été résolu il y a 100 ans
Apparemment, il n'y a pas de prise de conscience)))))))))))))))))))))))))) Je travaille dans un centre médical). Et nos médecins ne disposent pas d'un appareil automatique d'évaluation du cardiogramme. Il y a 100 ans, on a proposé l'idée que le cardiogramme pouvait distinguer le travail des différentes parties du cœur, mais cela n'a pas résolu le problème du diagnostic et ne le résout toujours pas dans les cas les moins compliqués.
Ce n'est pas ce dont nous parlons
pourquoi, il s'agit de la même tâche, à savoir distinguer un signal faible d'un organe qui ne fonctionne pas correctement parmi d'autres signaux, nous avons la tâche d'identifier les signaux à différentes périodes de temps pour comprendre son comportement, le taux d'atténuation ou vice versa. C'est le même ordre de grandeur. En cardio le même problème, dans un certain laps de temps le signal s'atténue jusqu'à 0, puis apparaît, mais pas toujours à l'unisson avec les rythmes de base du cœur.
pourquoi, il y a la même tâche, pour identifier un signal faible d'un organe qui fonctionne mal parmi d'autres signaux, nous avons la tâche d'identifier les signaux dans différentes périodes de temps pour comprendre son comportement, le taux d'atténuation ou vice versa. C'est le même ordre de grandeur. En cardio c'est le même problème, dans un certain laps de temps le signal s'atténue jusqu'à 0, puis apparaît, mais pas toujours à l'unisson avec les rythmes de base du cœur.