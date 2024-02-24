L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1938
Quoi qu'il en soit, mes amis, les modèles existent, il suffit de savoir les voir, et les algorithmes peuvent les voir mieux que les humains ;).
Je ne pense pas que ce soit un accident...
même sans utiliser de réseau neuronal, vous pouvez faire un indicateur beaucoup plus précis
et je pense que le croisement des barres sur cet écran va coïncider
c'est-à-dire que lorsqu'il y a un signal d'achat ou de vente, les signaux MA seront précis à quelques secondes près.
même sans utiliser la neuronique, vous pouvez rendre l'indicateur beaucoup plus précis
et il me semble que le croisement des MAs sur cet écran coïncidera
Donc, lorsqu'il y a un signal d'achat ou de vente, il est signalé à la seconde près.
montrez-moi les entrées des bras agités et aux croisements ce serait des signaux comme sur l'écran
Montrez-moi les entrées des wagons et des croisements pour avoir des signaux comme sur la capture d'écran.
1938 pages de discussion sur la technologie MO pour avoir une petite chance de faire quelque chose du forex ?)))) Améliorez déjà la technologie, connaisseurs, brevetez-la et vous serez les personnes les plus riches. Comme on disait dans un film célèbre "Savages, ça donne envie de pleurer". :))))
Peter, ils ne savent pas que
Aucun indicateur, même le plus précis, ne vous aidera dans vos transactions.
Il faut avoir la tête au commerce.
Je vous ai donné un exemple :
signaux super-indicateurs ACHETER !
les neurones acceptées, l'achat ouvert
le prévisionniste a deviné, a déplacé le curseur de la souris et a fait baisser le prix
Et alors ?
tant qu'ils ne réaliseront pas que c'est le système auquel ils ont affaire, ils perdront
et s'ils comprennent comment ne pas perdre, peut-être qu'ils feront quelque chose à ce sujet.
Et alors ?
Oui ! !! Vous êtes un moulin à paroles, montrez-moi le commerçant de votre maman !
Ne sois pas ridicule. Finis ton plumitif de neurones.
Bonne chance !
Montre-moi ton mashki, ou tu es un idiot ?
Prends-le et mets-le.
Vous avez le tableau original.
et sans rancune, ce sera comme je l'ai dit.dans l'automatisation, l'action la plus malvenue est le test, car la déception du travail accompli est le sentiment le plus dur.
tu es plus bête que le mur contre lequel tu es assis, le croisement des wagons ne peut pas être à l'extrême dans la remorque ...
Prenez votre peter et allez optimiser les stochastiques, c'est tout ce que vous pouvez faire ...
bonne chance adabolic