L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1938

De couche en couche, la coquille est retirée par des algorithmes analytiques, jusqu'à ce que l'invariant soit finalement exposé. Il est intéressant que la voie soit si compliquée précisément à cause du polymorphisme qui cache l'essence de presque tous les objets comme une pelure. Même les constructions sémantiques sont polymorphes dans leurs configurations de mots et cachent le contexte.
 
mytarmailS:

Quoi qu'il en soit, mes amis, les modèles existent, il suffit de savoir les voir, et les algorithmes peuvent les voir mieux que les humains ;).

Je ne pense pas que ce soit un accident...


même sans utiliser de réseau neuronal, vous pouvez faire un indicateur beaucoup plus précis

et celui-ci est lent.

et je pense que le croisement des barres sur cet écran va coïncider

c'est-à-dire que lorsqu'il y a un signal d'achat ou de vente, les signaux MA seront précis à quelques secondes près.

 
Renat Akhtyamov:

même sans utiliser la neuronique, vous pouvez rendre l'indicateur beaucoup plus précis

et celui-ci est lent.

et il me semble que le croisement des MAs sur cet écran coïncidera

Donc, lorsqu'il y a un signal d'achat ou de vente, il est signalé à la seconde près.

montrez-moi les entrées des bras agités et aux croisements ce serait des signaux comme sur l'écran


J'attends beaucoup

 
mytarmailS:

Montrez-moi les entrées des wagons et des croisements pour avoir des signaux comme sur la capture d'écran.


J'attends vraiment

1938 pages de discussion sur la technologie MO pour avoir une petite chance de gagner quelque chose sur le forex ?))) Améliorez déjà la technologie, connaisseurs, brevetez-la et vous serez les personnes les plus riches. Comme on disait dans un film célèbre "Savages, ça donne envie de pleurer". :))))
 
ReTeg Konow:
1938 pages de discussion sur la technologie MO pour avoir une petite chance de faire quelque chose du forex ?)))) Améliorez déjà la technologie, connaisseurs, brevetez-la et vous serez les personnes les plus riches. Comme on disait dans un film célèbre "Savages, ça donne envie de pleurer". :))))

Peter, ils ne savent pas que

Aucun indicateur, même le plus précis, ne vous aidera dans vos transactions.

Il faut avoir la tête au commerce.

Je vous ai donné un exemple :

signaux super-indicateurs ACHETER !

les neurones acceptées, l'achat ouvert

le prévisionniste a deviné, a déplacé le curseur de la souris et a fait baisser le prix

Et alors ?

tant qu'ils ne réaliseront pas que c'est le système auquel ils ont affaire, ils perdront

et s'ils comprennent comment ne pas perdre, peut-être qu'ils feront quelque chose à ce sujet.

 
Renat Akhtyamov:

Et alors ?

Oui ! !! Vous êtes un moulin à paroles, montrez-moi le commerçant de votre maman !

 
mytarmailS:

Ouais c'est ça ! !! tu es une pipelette, montre-moi ta maman commerçante ! !!

Ne sois pas ridicule. Finis ton plumitif de neurones.

Bonne chance !

 
Renat Akhtyamov:

Oh ne sois pas ridicule, finis ton neurone plummer.

Bonne chance !

Montre-moi ton mashki, ou tu es un idiot ?

 
mytarmailS:

Montre-moi tes sacs, ou tu es un idiot ? Tu ne réponds pas de ce que tu dis ?

Prends-le et mets-le.

Vous avez le tableau original.

et sans rancune, ce sera comme je l'ai dit.

dans l'automatisation, l'action la plus malvenue est le test, car la déception du travail accompli est le sentiment le plus dur.
 
Renat Akhtyamov:

le prendre et le superposer.

Vous avez le tableau original.

et ne soyez pas offensé, ce sera comme je l'ai dit.

tu es plus bête que le mur contre lequel tu es assis, le croisement des wagons ne peut pas être à l'extrême dans la remorque ...

Prenez votre peter et allez optimiser les stochastiques, c'est tout ce que vous pouvez faire ...

bonne chance adabolic

