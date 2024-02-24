L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1932
aucun paquet n'est nécessaire, où est-ce que c'est écrit ?
Il a probablement un inf.
Vous vous êtes trompé dans les données, vous devriez peut-être essayer d'élaborer une syntaxe simple et ensuite entraîner vos modèles.
Essayez de l'appliquer aux données avant de former le modèle.
X est une matrice avec des prédicteurs
Vous avez réussi votre construction personnalisée, en ville ? )
Non, personne n'aide, on ne fait que harceler.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal - j'ai donné la colonne avec les prix de clôtureJe joins les données pour vous aider à y voir plus clair, s'il vous plaît.
J'ai dû me tromper de type dans les commandes que j'ai données.
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix
Mais peut-être que je l'ai mis au mauvais endroit ?
Qu'est-ce que le 0.001 - qu'est-ce que ça veut dire ?
Vous voulez manipuler "X" avant qu'il ne soit créé.
faites-le comme ça.
Yup, il est allé un peu plus loin et a obtenu ceci
Si j'ai un échelon de prix de 1, dois-je remplacer 0,001 par 100, par exemple ?
Je l'ai changé en 100.
Ouais, ça a continué encore et encore, et ça a abouti à ça
Si j'ai un échelon de prix de 1, dois-je remplacer 0,001 par 100, par exemple ?
Jouer avec le paramètre de changement
Jouez avec le paramètre de changement
J'ai obtenu cette photo à partir des derniers résultats - 4 clusters clairs.
Vous parliez tout à l'heure de valeurs numériques pour estimer les résultats - quels chiffres suggérez-vous de prendre en compte ?