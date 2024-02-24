L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1941
ou ne donnent rien, il recherche des motifs de différentes longueurs (fenêtres) et montre les meilleurs ensembles dans l'image
c'est très bien...
quel est le nom de cette fonction ?
Je suis en train d'apprendre python (je lis un livre rose), il y a une différence entre les langages dynamiques et statiques au tout début et la différence égale la référence de l'affectation de copie. C'est un langage cool. Surtout après BASIC)))))
Tout cela semble familier, mais le comportement est différent, mais c'est une honte.
voici 3 meilleurs modèles différents (dans les sous-fenêtres, en rouge) et leurs voisins en noir (similaires)
c'est sans modèle, il l'a trouvé tout seul.
profil, chiffres= mp.analyze(fr_prices)
Je ne comprends pas vraiment toutes les fonctions
Bien sûr. Savez-vous ce qu'est un invariant ? Polymorphisme (multiformité), Objet, Forme, avez-vous entendu ? )
Pourquoi ces termes généralisants ici. Ils détournent l'attention de l'essentiel de la tâche de recherche de modèles et sont donc inutiles. Et donc, oui, c'est vrai, et vrai en général pour NS et MO en général, mais seulement sans aucune utilité pour les problèmes locaux. Et pas dans ce fil.
Bien sûr. Savez-vous ce qu'est un invariant ? Polymorphisme, Objet, Forme, vous avez entendu ? )
Wow, ce gars a un cerveau, je peux le dire tout de suite, il connaît des mots si incompréhensibles... Je vois qu'il a de l'expérience, en somme, il a appris le zen et enseigne aux autres...
Vous disposez probablement d'une solution sous forme de robot ou d'analyse de marché résultant d'un développement intellectuel ?
Tu peux peut-être me montrer ton travail, ou ta mère ne le permet pas ?
Permet-il de rechercher des séries multidimensionnelles ?
Je ne pense pas.
Pourquoi ? la série de différents TF peut toujours être combinée en un seul. ou pour quoi d'autre ?
Probablement sans bénéfice, si l'on considère comme axiomatique que le bénéfice est la récompense monétaire du forex.
Non, ils voient à travers la simple vérité de Perelman. Mais voici que la longueur du vecteur d'examen avec vos termes augmente. Lorsque vous étudiez quelque chose, des généralisations sont nécessaires lorsqu'il y a plus de 2 questions. Mais ici, il n'y en a qu'un. Ils ne sont donc pas nécessaires.