L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 964
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Rien d'autre d'intéressant à dire ?
Alors inutile de verser une larme,l'Alglib lui-même ne vous laissera pas voir autre chose . Tout le monde le sait, sauf vous.
Je suis bon comme ça, personne ne m'a jamais montré de meilleurs graphiques.
J'ai écrit mon propre cadre et je travaille avec.
Si je trouve pourquoi j'ai besoin de R ou de Python, je le ferai.
Oh attention, Maximka, prendre l'argent des investisseurs. Il faut une photo comme ça pour ce genre d'argent et je ne prendrais pas le risque de la prendre. Juste un conseil amical... ne prenez pas de risque. Vos statistiques ne sont pas terribles. On ne sait pas vraiment quand le CT commencera à se vider, et ce moment est l'un des plus IMPORTANTS. Vous pensez que vous l'avez dans le creux de la vague, mais il se vide depuis un moment maintenant...... C'est beaucoup d'argent. Cela va vous prendre beaucoup de temps pour le rembourser......
Avec mes stats, je n'ose pas le prendre maintenant. Je préfère gagner beaucoup d'argent en volume de transactions et gagner moi-même de l'argent. Je ne pense pas que ce soit mieux de profiter de ce genre de choses. L'essentiel est de ne pas faire d'erreurs.
Avec vos stats, je n'oserais pas non plus))
Je vais devoir pythoniser et obtenir un modèle plus court, très probablement, mais sinon ça ira.
xgboost au lieu de l'échafaudage
Vous ne pouvez pas être sur le marché sans initiés et sans relations.
Tu l'as finalement eu ! Je t'ai appris ça il y a un an, et tu parles encore de réseaux neuronaux, de matlab, de python... Qui avait raison à la fin ? Écoutez ce que je dis, apprenez d'abord à faire les choses correctement, et seulement après cela vous commencez à expérimenter.
Tu l'as finalement eu ! Je t'ai appris ça il y a un an, et tu parles encore de réseaux neuronaux, de matlab, de python... Qui avait raison à la fin ? Écoutez ce que je dis, apprenez d'abord à bien faire les choses, et seulement ensuite expérimentez.
Ohhhhhh le garçon d'écurie a éclos ))))
Tu l'as finalement eu ! Je t'ai appris ça il y a un an, et tu parles encore de réseaux neuronaux, de matlab, de python... Qui avait raison à la fin ? Écoutez ce que je dis, apprenez d'abord à bien faire les choses, et seulement ensuite expérimentez.
Alors montrez-moi comment le faire correctement ? ?? Où sont vos statistiques ? Et ensuite nous parlerons....
Avec vos stats, je n'oserais pas non plus))
Je vais devoir faire du python et obtenir un modèle plus court, probablement, mais c'est bon.
allons-y avec xgboost au lieu de l'échafaudage.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Surtout avec le dernier écran. Il y a peu d'offres, mais la qualité est incroyable.... Pas de glissement du tout. Pas comme vous... N'est-ce pas ?
Qu'est-ce que tu n'aimais pas chez elle ? Surtout la dernière capture d'écran. Les échanges sont peu nombreux, mais leur qualité est étonnante : ..... Pas de glissement du tout. Pas comme vous... N'est-ce pas ?
Pas beaucoup, pour la quadrillionième fois... Je peux le faire aussi.
et mes captures d'écran montrent 4 mois de formation et presque un an d'OOS et certaines en montrent plus
et d'ailleurs, mon pont n'a pas fui - ce sont des tests sur modèle. Je le referai plus tard. Je dois m'occuper des modèles, je ne sais pas encore s'ils peuvent être améliorés ou non. Je vais tout de même transférer le tout vers python et y travailler un peu plus... Je voulais utiliser P au début mais je me suis souvenu qu'il me rendait fou.
pas grand-chose, pour la quadrillionième fois... Je peux aussi faire ça.
et mes captures d'écran montrent 4 mois de formation et presque un an d'OOS et certaines montrent plus
et d'ailleurs, mon pont n'a pas fusionné - ce sont des tests de modèle. Je le referai plus tard. Il faut trier les modèles, on ne sait pas encore s'ils peuvent être améliorés ou non.
De toute façon, ne prenez pas l'argent des autres. Tu en deviendras accro plus tard. Vous le saurez.... :-)))
Alors pourquoi essayer de filtrer les exemples mauvais et bruyants, ou les isoler, les répartir dans la catégorie "ne sait pas" et entraîner à nouveau le réseau ?
La question est juste, la réponse est triviale - adapter une matrice qui ne correspond pas aux données d'entrée.
Je lis ces fils de discussion depuis des années et je vois constamment la phrase sur le bruit - pourquoi y a-t-il du bruit dans les séries de prix ? - Lorsqu'il s'agit de l'ouverture et de la fermeture, le temps a expiré dans le cadre temporel, le prix est fixé à l'heure actuelle. Lorsqu'il s'agit du haut et du bas, quelqu'un a eu la chance de placer un ordre sur le même "pip" (ou peut-être pas) - qu'est-ce que le bruit ? Chaque mouvement de prix est une action réelle des participants au marché, même OC avec son lissage des mouvements de prix (filtrage des ticks) - également un participant au marché.
ZZZY : vous pouvez filtrer les entrées, utiliser de grands TF - le filtre est justifié et logique, filtrer les zones de haute volatilité et de basse volatilité - le filtre est justifié et logique, filtrer le temps de transaction - le filtre est logique et justifié..... mais rejeter les entrées parce qu'elles sont du bruit... c'est probablement une option aussi, à quel point est-ce raisonnable ? - ah oui le modèle mathématique l'exige donc le graphique dans le testeur est joli ))))