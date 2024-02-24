L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1931
Une question d'un nerd.
Il y a trois variables A, B, C. Une sorte de condition est écrite à la main de leur part. Par exemple.
Je veux reproduire cette condition automatiquement. Je n'ai pas besoin de la trouver, car je la connais déjà. Mais j'ai besoin d'avoir, par exemple, des dizaines de coefficients de pondération dont la combinaison peut atteindre cette condition avec une forte probabilité, lorsque j'y place A, B, C (polynôme ou HC - je ne sais pas, car je connais zéro) et obtenir la condition originale.
Je suis intéressé par le type et le nombre de poids d'entrée de la fonction requise, de sorte que ces conditions originales puissent être reproduites par le biais des poids ?
vous pouvez calculer le résultat de la condition pour les plages A,B,C
et voir
rouge - vrai
bleu - faux
La tâche de fxsaber n'est pas tout à fait claire. Il a proposé trois variables dans une condition arbitraire et a apparemment demandé si cette condition peut être générée automatiquement si nous considérons les valeurs des variables comme des poids dans un système qui a un modèle de changements dans ses paramètres.
Alternativement, pour synthétiser la condition automatiquement nous avons besoin :
1. Distinguer le système en tant que complexe de paramètres de l'environnement d'objets.
2. analyser les interdépendances des changements à l'intérieur de ce complexe sur une longue période, en concentrant l'attention sur les différents événements de l'environnement.
3. Au cours de l'observation, fixer les conditions, c'est-à-dire construire des relations entre les valeurs des paramètres et les événements de l'environnement.
4. Classer les conditions obtenues.
Selon l'idée que l'on se fait de son objectif et de ses capacités, le système doit être capable de faire face à la tâche.
insérez votre
clos <- dt$ votre prix de clôture
Heh, quelle galère avec ce R.
В 3.5
qu'est-ce que cela signifie ?
Essayez ça.
J'ai fait une erreur.
Essayez de cette façon.
peut-être que le "s" en russe a été tapé ?
J'ai copié :)
Il y a un autre paquet dont j'ai besoin...
Il ne peut pas lui-même penser qu'il doit être téléchargé...
ce n'est pas de la publicité, mais si vous prêtez attention à un (plusieurs) bot sur la place de marché en haut, vous verrez comment certaines montres sont échangées ;)
curieusement, la date de publication du bot est postérieure à celle de mon article (l'auteur a peut-être été inspiré), mais je n'ai pas obtenu de résultats aussi intéressants. Apparemment pas tout à fait en train de regarder
De même, les forêts d'arbres ne sont pas encore très cool, bien que j'aie vu de belles variantes.
Aucun paquet n'est nécessaire, où est-ce que c'est écrit ?
Entrées non finiesdans la matrice d'entrée>>> Entrées non finies dans la matrice d'entrée
Il y a peut-être une inf.
Vous vous êtes trompé dans les données, vous devriez peut-être vous occuper de la syntaxe de base, puis former les modèles.