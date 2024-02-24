L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 861
Non, ça ne l'est pas. J'appelle ça un putain de micro-prêt. Très bien, c'est tout. Voilà le sept de moi. Démarrer un nouveau compte...
Oh, les gars.
Et une fois de plus indisponible...
Rendez-le public, si vous le voulez bien.
Fait (refait) un indicateur de volatilité cool. J'ai ajouté des volumes.
quelqu'un en a besoin comme fonctionnalité ?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
J'ai ajouté le volume du tic-tac et j'ai pris racine de tout cela (je ne sais pas pourquoi, mais il définit les cycles normalement)
marqués en rouge où vous pouvez modifier le décalage.
Le devoir : prédire la volatilité pour n barres à venir et convertir en prix.
Les méthodes les plus simples : autorégressives et https://www.mql5.com/ru/articles/318.
Que voulez-vous dire par public ???? Un signal ? ??
C'est juste qu'avec un effet de levier de 1:1000, cela ne vous donne pas la possibilité de vous connecter au signal. Je vais penser à le faire au 1:100 comme au bon vieux temps. .....
Ne le faites pas. Portez fièrement le titre d'enseignant bien mérité !
Icarus devrait se frapper bruyamment le visage sur le trottoir.
Et n'oubliez pas de remplir la branche de morve. Amusez-vous bien))))
Finalement, j'ai cru que j'étais aveugle. Je ne voyais plus tes attaques sarcastiques. ..... Maintenant je vais bien, je suis soulagé).
D'accord, doucement... on va s'en sortir...
La volatilité semble intéressante. Je pense que l'on peut essayer d'extraire quelque chose de cet indicateur. Mais la volatilité future peut être prédite avec la formule Blek-Scholes. Si vous apprenez à prédire la volatilité, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec les options. Sauf que dans MT les options semblent manquer.... ce qui est une omission....
Est-ce qu'il y a une option pour faire cet indicateur pour MT4 ? ?? Je pense que je vais être assis avec mes modèles toute la nuit ce soir, donc je pourrais inclure cet indicateur dans mon TS et voir comment il fonctionne. Y a-t-il un sens à cela ? .....
Je n'ai pas le temps de le réécrire, j'ai démoli mt4 il y a plus de six mois, je ne l'ai même pas installé sur mon ordinateur. C'est une formule simple, je pense que vous pouvez le faire. Je ne sais pas comment les mettre dans la racine, ils peuvent être bons.
Pouvez-vous me conseiller une formation sur le thème du Big Data) ? Il doit couvrir tous les aspects... peut également être en anglais)
Je suis en train de le regarder :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning