L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 860
Heh))) Cible à l'horizon, j'approuve.))
Comme si tu allais à la banque : Alors, combien aujourd'hui ?
- Le solde de votre compte de trading a augmenté de 5 508,56 euros aujourd'hui.
- Eh bien, faisons en sorte d'arriver à demain d'une manière ou d'une autre...
- Vous souhaitez bénéficier d'une assurance à prix réduit ?
- Non, merci...
Que voulez-vous dire à l'horizon ? Je l'ai déjà atteint et, pour moi, mon travail médico-légal consiste maintenant en ce qui suit. Je reçois un modèle le matin pendant 3-4 heures avant l'ouverture d'Europa. Ou plutôt, pendant ce temps, je parviens à trouver le modèle même qui fonctionnera dans le futur (quoique pas si lointain) Mais passez ce temps. Pour moi 3-4 heures j'ai assez de modèle pour 3-5 jours de travail. Je consacre donc 3 à 4 heures par semaine au forex. Il s'agit plus précisément du travail de préparation du robot pour le lancement. Le reste du temps, je fais ce que je veux et je passe du temps sur le marché uniquement en raison de l'attirance pour celui-ci que j'ai développée au fil des ans. J'envisage maintenant, par exemple, de trouver un emploi. Je ne peux pas jouer avec mes mains si je suis occupé toute la journée. Donc au moins l'ancienneté ira. Je peux prendre ma retraite et gagner ma pension !!!!
Pourquoi avez-vous besoin d'une pension si vous avez un robot qui gagne de l'argent ? Maintenant, vous devez le dépenser.
Je suis d'accord ! !! Mais puisque vous avez commencé à cotiser à la CRF, je pense que vous devriez finir le travail. D'autant plus qu'avoir un robot n'est pas suffisant. Vous devez également disposer d'un capital. Pas mes 2-3 roubles, mais un rouble normal. Je pensais vivre de l'argent de la bourse. Dans ma stratégie et avec des risques sous-évalués j'ai besoin d'environ un million, pour le retirer mensuellement avec un profit de 100 mille. Il est clair qu'au cours de ce mois, il n'est pas nécessaire de réunir 200 à 300 000 euros. Cela représente 20 à 30 % de la rentabilité du capital. Mais un bénéfice de plus de 100 mille est utilisé pour augmenter le capital. La question est... D'où vient ce million ? Si vous essayez de relancer à partir de vos 3 000, cela peut prendre beaucoup plus de temps, si vous commencez avec 100 000 d'un coup. Si je commence avec cent mille, il me faut environ six mois pour les transformer en un million, et ce, si j'ai de la chance dans mon travail. Une autre question se pose, où puis-je obtenir 100 mille ????
Maintenant, je suis d'accord, si un investisseur avec une centaine d'entre eux se manifeste et accepte d'investir dans mon travail, je suis prêt à offrir à un tel investisseur (à ce stade) des termes et conditions avec une récompense de 20% des bénéfices au gestionnaire. Je veux dire moi :-) Le reste du bénéfice est divisé à 50/50. Le reste du bénéfice est divisé à 50/50. Qui peut accepter d'investir. Pour ces investisseurs, qui me soutiennent au début, ces conditions seront permanentes. Le prochain qui voudra investir sera déjà en train de travailler sur d'autres conditions ci-dessus.......
Ça fait juste 2 mois. Ou plutôt dans une semaine, cela fera 2 mois. Et j'ai 2600 de bénéfice. Pas grand-chose, même si la dynamique du solde est positive. Mais il est trop lent à se développer.... C'est pourquoi les investisseurs sont toujours d'actualité. Et bien qu'il n'y ait pas de capital ou d'investisseurs, ce n'est pas un péché d'aller travailler..... Surtout pour 70.000 roubles en bois naturellement....
Sans blague - c'est la bonne chose à faire. Le capital de démarrage est la clé de voûte de tout projet d'entreprise.
Montrer à tout le monde cette image et expliquer où les mains sont échangées est un peu fastidieux...
Je vais essayer....
En général, ce n'est pas très bon. Les drawdowns - tant pis pour eux, mais très instables. Je ne pense pas que le risque en vaille la peine.
Je suis d'accord, mais je vais prendre le risque de prendre un tas d'argent de merde et de l'ajouter à mon compte pour pouvoir ouvrir un nouveau compte et le retirer déjà. Je vais le faire maintenant..... Alors commençons par une ardoise propre.... :-)
Si ce n'est qu'un compte de merde, alors tant pis pour lui).
Non, ça ne l'est pas. J'appelle ça un putain de micro-prêt. Très bien, c'est tout. Voici le sept de moi. Démarrer un nouveau compte...