C'est ça, j'en ferai un demain.
Grille (pas mgua)
De haut en bas - partie des entrées - paire d'harmoniques de Fourier, équi(spread 3 pour euro 4zn) plus bas
après la chute verticale - oos. Non dessiné sinon longtemps...
Grille (pas mgua).
De haut en bas - certaines des entrées sont un couple d'harmoniques de Fourier, la plus basse équi (spread 3 pour euro 4zn)
après la chute verticale - oos. Non dessiné sinon longtemps...
MSUA n'est pas une panacée, mais il a des principes sérieux qui devraient être utilisés, je pense que c'est une sur-organisation du modèle (IMHO) et l'auteur y fait allusion...
Je soupçonne généralement qu'en utilisant l'auto-organisation, il ne sélectionne pas les attributs mais génère des décisions par le TS lui-même (IMHO).
Sur le site, dans les commentaires, il y a un article qui explique comment un homme a appliqué une approximation polyharmonique (énumération harmonique) et a ensuite bien entraîné la grille sur ces données, en lissant préalablement le prix avec un filtre de Butterworth.
Je vais essayer de trouver ce poste pour vous, parce que je suis loin de ces questions.
Voici la citation.
......................................L'étape suivante a consisté en un nouveau modèle : appliquer un filtre passe-bas au cours de clôture(j'ai utilisé un filtre Butterworth de2e ordre), appliquer une approximation polynomiale-harmonique, transformer A*cos(wx)+B*sin(wx) pour former M*sin(wx+f) et prendre M et f comme caractéristiques secondaires.
.... Et avec ce modèle, j'ai réussi à construire un réseau qui avait de très bonnes propriétés de généralisation : les nouvelles données étaient presque toutes correctement reconnues.........................
L'histoire remonte à 2006 si je ne me trompe pas, vous n'avez juste aucune idée du niveau élevé auquel tout cela est fait, et par quel genre de personne.
http://www.kamynin.ru/
Vous choisissez la rubrique "robots de trading". Choisissez la rubrique "robots commerciaux", allez au début, faites du thé et des crêpes, lisez, regardez les images, lisez les commentaires des gens, les réponses de l'auteur, devenez plus intelligent, et devenez vraiment fou... ). ))
Il y a une opinion selon laquelle Kamynin est une pipelette. Parce qu'il ne peut pas confirmer ses photos avec une quelconque déclaration. Mais n'importe qui peut dessiner de beaux niveaux.
Eh bien, il peut y avoir des opinions différentes. J'ai personnellement communiqué avec lui plusieurs fois, je l'ai trouvé modeste et très expérimenté, j'ai tout de suite compris qu'il allait dans la même direction que moi demain, si vous comprenez ce que je veux dire.
Il y a de meilleurs serpents à sonnettes, mais ce n'est pas la question... Quand tu t'entraînes à quelque chose, fais des repères.
Dacanesh est là, gmdh est un réseau régulier, un des...
C'est ici. Tombé dans les contrées sauvages de l'optimiseur....
oh, ok.
Envoyez-moi un morceau de code.
copions-le dans mkul et nous couperons le chou
c'est une pisseuse.....
vous ne coupez rien. gmdh est juste un algorithme, un des.... mais elle a des principes forts qui peuvent être utilisés.
R a deux paquets de MGUA "GMDH", GMDH2" le premier spécifiquement pour BP le second est un classificateur binaire, utilisez-le mais c'est juste un seul algorithme l'un d'eux...
Reshetov a utilisé la mgua, s'est-il enrichi ? Pourquoi ne le pensez-vous pas ?