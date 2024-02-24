L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1053
c'est une pisseuse.....
Tu ne coupes rien, le gmdh n'est qu'un algorithme, un de..... mais elle a des principes forts qui peuvent être utilisés.
Reshetov a utilisé la mgua, s'est-il enrichi ? Pourquoi ne le pensez-vous pas ?
R pour les nerds, nous travaillons avec nativ.
je sais comment l'utiliser
Ok, donc je suis un imbécile.
J'ai trouvé l'indicateur de niveau, je vais faire plusieurs copies avec des périodes différentes, les mettre toutes dans ma RL. J'ajouterai GDMH à la place de la fiche du transformateur plus tard, parce que ma fiche actuelle est nulle (et elle donne une réduction d'erreur de 0,1).Il y a une primitive comme ça maintenant, qui prend les valeurs du prédicteur à un degré aléatoire, prend un cosinus et réapprend. Jusqu'à 2000 itérations en toute sécurité. Les points sont bien mélangés.
quel type d'indicateur
Je ne me souviens pas où je l'ai eu.
Pouvez-vous commenter les images pour comprendre ce qui se passe ?
Eh bien, les 2 lignes de soutien et de résistance sont basées sur le haut et le bas d'une certaine période. Il existe un grand nombre de ces indicateurs
il a écrit qu'il utilise des niveaux extrêmes
Lachaîne Doncian est très populaire - https://www.mql5.com/ru/code/15480
quelle chaîne ? Maxim.....
C'est la même chose que d'optimiser les assistants
Je t'ai dit de le lire d'abord, de le comprendre, et ensuite...