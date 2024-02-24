L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1053

mytarmailS:

c'est une pisseuse.....

Tu ne coupes rien, le gmdh n'est qu'un algorithme, un de..... mais elle a des principes forts qui peuvent être utilisés.

R a deux paquets de MGUA "GMDH", GMDH2" le premier spécifiquement pour BP le second est un classificateur binaire, utilisez-le, mais c'est juste un seul algorithme un de...

Reshetov a utilisé la mgua, s'est-il enrichi ? Pourquoi ne le pensez-vous pas ?

R pour les nerds, nous travaillons avec nativ.

je sais comment l'utiliser

 
Maxim Dmitrievsky:

R est pour les nerds, nous travaillons avec nativ.

Je sais comment l'appliquer.

Ok, donc je suis un imbécile.

mytarmailS:

Ok, donc je suis un nerd.

et un nerd )

 
Maxim Dmitrievsky:

et un pleurnichard ) )

))

mytarmailS:

))

J'ai trouvé l'indicateur de niveau, je vais faire plusieurs copies avec des périodes différentes, les mettre toutes dans ma RL. J'ajouterai GDMH à la place de la fiche du transformateur plus tard, parce que ma fiche actuelle est nulle (et elle donne une réduction d'erreur de 0,1).

#define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree)))
Il y a une primitive comme ça maintenant, qui prend les valeurs du prédicteur à un degré aléatoire, prend un cosinus et réapprend. Jusqu'à 2000 itérations en toute sécurité. Les points sont bien mélangés.
 
Maxim Dmitrievsky:

J'ai trouvé l'indicateur de niveau, je vais en faire plusieurs copies avec des périodes différentes, je les mettrai toutes dans ma RL. J'ajouterai GDMH à la place de la fic de transformation plus tard, parce que ma fic actuelle est nulle (et elle donne une réduction d'erreur de 0,1).

Il y a une telle primitive en ce moment, qui prend un degré aléatoire de valeurs de prédicteurs, prend le cosinus et réapprend. Jusqu'à 2000 itérations sont sûres. Les points sont bien mélangés

quel type d'indicateur

mytarmailS:

quel est l'indicateur

Je ne me souviens pas où je l'ai eu.


 
Maxim Dmitrievsky:

Je ne me souviens pas où je l'ai eu.

Pouvez-vous commenter les images pour comprendre ce qui se passe ?

mytarmailS:

Puis-je avoir d'autres commentaires sur les photos pour comprendre ce qui se passe ?

Eh bien, les 2 lignes de soutien et de résistance sont basées sur le haut et le bas d'une certaine période. Il existe un grand nombre de ces indicateurs

il a écrit qu'il utilise des niveaux extrêmes

Lachaîne Doncian est très populaire - https://www.mql5.com/ru/code/15480

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
  • www.mql5.com
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, les 2 lignes de support et de résistance, ce qu'il faut comprendre, sont basées sur le haut et le bas d'une certaine période. Il y a beaucoup d'indicateurs comme ça.

il a écrit qu'il utilise des niveaux extrêmes

Le canal Doncian est très populaire https://www.mql5.com/ru/code/15480

quelle chaîne ? Maxim.....

C'est la même chose que d'optimiser les assistants


Je t'ai dit de le lire d'abord, de le comprendre, et ensuite...

