L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1058
Et c'est comme ça que ça se passe, le support ne devient pas une résistance, une nouvelle résistance apparaît.
Voici un niveau qui devient un niveau de résistance, puis un niveau de soutien.
À ce niveau de prix, je ne vois qu'une seule résistance, tout le reste est du bruit pour moi.
C'est celle où l'on achète du "soutien de gauche" en espérant une croissance.
Vous êtes quoi, un long termiste ?
Auniveau de prix que vous m'avez montré, je n'ai rien vu d'autre...
Eh bien, s'ils achetaient, alors quelqu'un a dû leur vendre ? - Tout est relatif, tout comme les niveaux de support. J'ai vu récemment une vidéo en ligne de Prival, il semble maintenant trader avec succès les rts ? mais il enseigne déjà....,
Eh bien, même lui a joliment dit que les niveaux ne sont que sur l'histoire et personne ne saura où le prochain niveau peut apparaître.
Je me suis souvenu du grappilleur , j'ai communiqué avec lui il y a longtemps, j'ai même trouvé son markup, si je cherche une quelconque logique sur les graphiques de prix, il semble qu'il doive y avoir un cycle : achat-vente, quelqu'un le voit dans le ZigZag, l'homme a dessiné le markup triangulaire, dans ses mots le prix revient toujours à son point de départ et reviendra - juste une question de temps, voici une capture d'écran de son markup, il était intéressant, ses prédictions ont plus souvent fonctionné que non, mais hélas, comme tous les grappilleurs .... négociation sans stop-losses
Je crois qu'il a une chaîne sur YouTube. J'ai accidentellement vu sa vidéo, où il m'apprend à faire un bot en nitpicking.
En bref, il a fait un graal avec équité dans le ciel en cinq minutes. Il y a en fait un bug dans nitza, qu'il n'a pas pris en compte.
C'était hilarant))))
Oui, j'ai vu ça, mais vous voyez comment l'histoire se répète... tu trouves le Graal et ensuite tu dois l'apprendre parce que personne ne veut prendre le risque.
Je ne parle pas de ça, je parle de l'indicateur de foule. Ce n'est pas censé être une grille mais des données.
SSA. Pour le SSA, il suffit de normaliser un peu le prix. Lire dans les archives...
Je suis probablement stupide, mais je ne comprends pas quelles conclusions je suis censé tirer de cela ?J'ai besoin de voir la grille sous une forme différenciée, ou quoi, j'ai déjà mal à la tête) expliquez-moi s'il vous plaît.
Où trouver un indicateur de foule sur le marché ?
Du marché ? - élémentaire. Pas du marché - pas question.
expliquer ?
Peu importe ce que j'ai eu ou d'où je l'ai eu. Tout ce qui compte, c'est ce que vous avez. Vous postez des vidéos sur le marché avec un air malin,
et il n'y a pas de données. En fait, vous ne faites que dire des conneries qui n'ont rien à voir avec la théorie que vous avancez. Rien de mal à cela,
mais la théorie est juste dégoulinante de...
Est-ce qu'il s'effrite parce qu'il a fonctionné exactement comme je l'ai dit et montré sur les photos ?
Peut-être que c'est votre toit qui tombe du magicien.