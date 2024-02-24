L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1048
Vous aurez beau tordre la carotte, elle ne se transformera pas en navet.
Il le fera.
Il a juste fallu atteindre patiemment la quasi-stationnarité, et cela part du flux Erlang d'ordre 300( !!!).
J'ai été ruiné par la soif d'obtenir le plus tôt possible le Graal tant convoité, et le désir de montrer à tout le monde ici comment travailler.
Résultat : fatigue, apathie, et un creux cassé...
>quasi-stationnaire
Un mot qui fait froid dans le dos, ils n'ont rien trouvé de plus simple ?
Pourquoi simplifient-ils les choses pour la compréhension à l'étranger, mais nous utilisons des mots intelligents pour ajouter de la couleur ..... Pourquoi le serait-il ? ....
C'est intéressant que tous les mots intelligents aient été inventés à l'étranger).
Depuis ma jeunesse, je me souviens avoir essayé de lire des ouvrages de psychologie, avec des mots très, très abscons. Et tout ça pour quoi, pour impressionner le sexe opposé :).
Je dis simplement qu'en utilisant des mots dont peu de gens comprennent le sens, ce que vous écrivez ne devient pas plus significatif qu'il ne l'est en réalité.
Un matériau compliqué n'est pas un gage de qualité. (mon opinion)
Pourtant, la psychologie s'apparente à la médecine, où il y a beaucoup de mots incompréhensibles. Et c'est normal, car elles ont un sens.
Ici, au contraire, il n'y a pas de sens.
Vous devez donc choisir le support original, qui est MKUL. Le Yelman de Dock a été utilisé parce qu'il avait un convertisseur de R à MKUL, c'est pourquoi je l'ai essayé, mais sinon oui. Construire un TC en R pour faire des conneries avec MKUL plus tard, c'est une cause perdue IMHO.
Et quels sont les problèmes avec R/mql4(5) ? Tout est réglé et fonctionne comme sur des roulettes.
Je ne pensais pas que j'allais suggérer ça, mais quand même...
J'ai créé un système (indicateur) basé sur un réseau neuronal qui construit certains niveaux, il fonctionne assez bien.
La philosophie de l'indicateur est de rechercher un réel surachat/survente ou un centimètre.
Il donne environ 1 à 2 signaux par semaine, si le signal est identifié correctement, il fonctionne avec une probabilité proche de 100%.
Le problème est que je ne suis pas un expert en mql et que l'indicateur est écrit en R (avec l'utilisation de différentes bibliothèques), je ne suis pas en mesure d'apprendre mql.
S'il y a un développeur mql prêt à intégrer le code dans mql et à le visualiser dans mt4, je suis prêt à discuter et à aider dans le futur.
Si vous avez le code dans votre message personnel, je verrai ce qui peut être fait. Je le ferai pour un usage personnel ou avec un accès libre pour tous ?
Voulant insuffler de la vie à ce fil et vous remplir les poches sur un signal de trading par réseau neuronal, je donne :
Algorithme de préparation des données d'entrée pour le Graal
1. Le flux Erlang de l'ordre 300 et plus pour les cotations en tick (analogue à OPEN/CLOSE M5) a une distribution Laplace stable sur les incréments.
2. La somme des modules de ces incréments donnera une distribution xy-carré.
A la limite, il s'agira d'une distribution normale.
Ainsi, la somme des modules pour un débit donné, dans une fenêtre glissante, disons 1440 valeurs = semaine (définie à partir de l'inégalité de Chebyshev), formera une distribution quasi-normale avec une fonction quantile et une espérance connues.
4. Il est certain qu'il est possible d'extraire des bénéfices inimaginables d'un tel processus.
Alors pourquoi n'utiliserais-je pas cet algorithme pour calculer les raccourcis, les valeurs aberrantes, etc. des absurdités ?
Oui, parce que le processus d'attente est TRÈS long pour un seul échange. La fenêtre est d'une semaine ! Nah, je n'ai pas la patience pour ça.
Et le neuronet n'a qu'à apporter le Graal en vitesse sur de telles entrées.
Bonne chance à tous !
Si ce que vous décrivez donne le résultat d'une entrée correcte de 75% à 25% une fois par semaine, alors je vous assure que vous n'aurez pas à trader votre argent durement gagné, car vous trouverez 100% d'investisseurs.
Vous pouvez échanger 7 symboles ou plus avec une entrée chacun et vous serez riche en un an.