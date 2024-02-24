L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1056
Option 1 : sans transformation des caractéristiques. Formation à partir de 08.01 Tout ce qui est avant OOS
attendu
attendu
demandez à mikluha makelay de lancer le portmanteau gmdh - il ne sera pas attendu. Je vais regarder les transformations aléatoires par les cosinus.
Les niveaux ont été pris avec seulement 4 pièces au départ :
Maestro, vous êtes revenu à temps - sinon j'avais déjà envie de m'enfuir d'ici.
Et donc - toujours en cours. Je plains les pauvres, moi y compris. Je vais attendre un peu de temps, lire des trucs et boire de l'alcool.
Voici avec les transformations de signes. Légère réduction de l'erreur sur l'OVF, en conséquence sur l'OVF pendant 10 jours en +, puis redescente à nouveau
mais mon transformateur est, pour le moins, médiocre...
Dans le cv RL, ou l'ancien ?
l'ancien, Oob.J'ai fait un CV - je n'ai rien appris du tout et cela prend beaucoup de temps.
Oh là là, les gourous de la prédiction de la volatilité s'inclinent devantAlexander_K et les autres.....
Quoi de plus compliqué))
Alexander dois-je aussi effacer ma photo après pour avoir l'air cool et mystérieux ? .... c'est vraiment un gitan
Banderovite ?)))
ça commence....)))
Une chose que je peux dire, c'est que Warlock ne fonctionne pas avec les premières différences sur les tics.
Il cuisine, comme un cuisinier, sa propre BP.
De plus, selon lui, l'espérance de cette BP à tout moment pour tout échantillon doit être = constante, très probablement, selon Kolmogorov = 0.
Oui, c'est une exigence pour un RV stationnaire et il le fait évidemment d'une manière ou d'une autre.
Dans le cas standard, sans artifices, nous avons le prix du paquet d'ondes qui "marche" comme ceci :
Ainsi, si quelqu'un fabrique un tel BP de sorte que, au moins, l'espérance soit = constante (Dieu nous en préserve, avec une variance), il peut préparer des sacs à poussière. Ugh, toi - pour la poussière. J'ai tout dit.
Alors quel est le résultat ? Où est le résultat ?
Alors quel est le résultat ? Où est le résultat ?
Aleshenka, par exemple, dit qu'il ne peut pas montrer l'état selon le contrat avec les investisseurs. Pour une raison quelconque, je le crois.