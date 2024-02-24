L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1057
Alyoshenka, par exemple, dit qu'il ne peut pas montrer l'État en vertu de l'accord d'investisseur. Pour une raison quelconque, je le crois.
Mais il ne peut pas montrer seulement quelques affaires
et il ne peut pas non plus se contenter de montrer quelques métiers
Je ne comprends pas ça non plus. Je l'ai demandé - j'ai dit que cela attirerait des masses de supporters du MoD, nada - non et c'est tout. L'enfer qu'il connaît... C'est pourquoi je me méfie du passage aux réseaux neuronaux - vous pourriez perdre des années...
Commencez par l'essentiel)).
Avec la notion de ce qu'est le marché et de ses mécanismes, c'est une question de foi, mais la foi peut être soutenue par quelque chose ou non, c'est une question de bon sens.
Pour moi la bourse est le business habituel, qui rapporte de l'argent à ceux qui organisent ce business, à nos dépens, le marché a une corrélation inverse avec les positions de la foule (je peux même le montrer/prouver si nécessaire), donc simplement, il suffit de calculer la foule sur le graphique, en fait nous-mêmes, et de trader dans la direction opposée. Pour moi, le support est le niveau auquel tout le monde commencera à vendre et vice versa pour la résistance.
Il m'a fallu plusieurs années et des centaines ou des milliers de scripts que j'ai écrits.
Comment est-ce possible ? Parce que certains négocient une rupture de niveau, tandis que d'autres négocient un rebond à partir d'un niveau.
Je poserais une autre question : à qui ces TOUS vendront-ils en l'absence d'acheteurs ?
Ecoutez, je ne peux pas mieux l'expliquer.
Je poserais une autre question : à qui ces TOUS vendront-ils en l'absence d'acheteurs ?
Apparemment,mytarmailS pensequ'il sera le seul à négocier contre la foule et qu'il prendra toutes les liquidités).
c'est vrai, c'est vrai, si à un moment 1000 acheteurs veulent acheter et qu'il n'y a que 100 vendeurs, ces acheteurs achèteront dans le vide... sagement...
ou pensez-vous que 1000 acheteurs sur le rebond et 1000 vendeurs sur le breakout vont toujours entrer dans le niveau... l'équilibre du marché est toujours un ?
S'il y a plus d'acheteurs, le prix va augmenter, cela se passe sur le marché réel et cela fonctionne avec les actions ou les bitcoins, s'ils achètent, le prix passe de 10 cents à 10 000 dollars. On le voit souvent sur l'eurodollar ????.
Vous ne savez même pas ce que vous échangez...
Maitreyd devrait être connu de tous. Après avoir regardé ses vidéos, le trading s'améliore au moins 100 fois)
J'ai particulièrement aimé le passage à 17:18 minutes.
Ne le prenez pas au sérieux, c'était une blague. Merci pour la vidéo. Je suis seulement en désaccord avec le fait qu'il critique le fait qu'une fois qu'un niveau de résistance est cassé, il devient un niveau de support.
Et c'est comme ça que ça se passe, le support ne devient pas une résistance, une nouvelle résistance apparaît.
voilà votre modèle, le support devient résistance.
En fait, juste après la dernière impulsion à la hausse, la foule a décidé que la tendance est à la hausse, et que nous devons acheter, et pas acheter sur le hai, bien sûr)) mais à partir du support, et acheter au même endroit où se trouve le support, mais à partir du support nous achetons, yepta).
Naturellement, il y a un déséquilibre sur le marché, beaucoup d'acheteurs et le prix baisse, on obtient une résistance, certains acheteurs arrêtent immédiatement, d'autres attendent et prient pour que le prix revienne au moins au point d'entrée, puis ferment la position))) et quand le prix revient, tous les acheteurs coupent unanimement la position créant la dernière impulsion à la baisse.
Ici, vous avez le modèle de soutien est devenu la résistance comme il est.
Et pas un seul concessionnaire ne le dit(((.
Mais ce n'est pas si simple, le marché est fractal et il y a beaucoup de situations de ce type qui s'annulent mutuellement, donc c'est comme ça.
Et aussi la dernière vente peut être rachetée, c'est la liquidité. Comme ceci