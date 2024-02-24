L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1027
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous devez vous procurer un tas d'indicateurs qui forment des niveaux et essayer de déterminer à partir duquel des nombreux niveaux un rebond se produira. En d'autres termes, la classification devrait fonctionner ici.
C'est vrai, un seul indicateur est suffisant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Je vais résumer ce que vous avez dit sur le rebond par une définition correcte. Définissez quel est le niveau. Support ou résistance (bleu ou rouge). Ainsi, on rebondit sur le support s'il est inférieur au prix et on le franchit s'il est supérieur. A partir de la résistance, on rebondit si elle est au-dessus du prix et on la casse si elle est en dessous. Pour être plus précis....
Mais tout niveau peut s'avérer être une salope corrompue et changer de statut plusieurs fois, alors comment gérer cela ? Supposons que nous ayons un niveau qui soit cassé à plusieurs reprises et que le cotier s'en écarte comme une goélette du Marquis. Que devons-nous faire dans ce cas ?
La conclusion s'impose d'elle-même, la cible pour les NS devrait ressembler à ceci afin d'en tirer profit.
Lorsque la ligne bleue est au-dessus du taux - achetez. La ligne rouge sous la cotation - vendre. En conséquence, le niveau a changé d'état, mais au moment du changement, vous étiez à un prix rentable. Au final, le prix change de statut, mais au moment du changement, vous étiez à un prix avantageux. Mais bien sûr, c'est beaucoup et après l'avoir maîtrisé (en travaillant avec les niveaux de l'ordinateur national), on peut obtenir un assez bon TS, qui passera facilement d'un niveau à l'autre, en commençant par ceux pour lesquels il est nécessaire et en franchissant les niveaux qui l'exigent. L'essentiel est la pureté de l'approche du TS en principe. Je ne veux pas faire d'erreurs. Et l'écoute de vos versions.....
C'est vrai, un seul indicateur suffit. Vous n'en avez pas besoin d'un tas. Et je vais résumer ce que vous avez dit sur le rebond avec une meilleure définition. Définissez quel est le niveau. Support ou résistance (bleu ou rouge). Ainsi, on rebondit sur le support s'il est inférieur au prix et on le franchit s'il est supérieur. A partir de la résistance, on rebondit si elle est au-dessus du prix et on la casse si elle est en dessous. Pour être plus précis....
Eh bien, juste pour partager mon expérience - j'ai passé beaucoup de temps à résoudre le problème de la recherche d'un niveau de rebond (support/résistance sont des termes redondants ici, ne donnant que le vecteur de mouvement, ce qui n'est pas vraiment important), j'ai donc utilisé exactement le même ensemble d'indicateurs, et l'algorithme a utilisé différentes méthodes pour choisir l'un ou l'autre niveau, en tenant compte également de la densité de ces niveaux. Je l'ai utilisé pour estimer le take profit. Je ne l'ai pas utilisé car je ne pariais pas sur un compte réel, je travaillais juste sur un projet qui n'a pas bougé depuis un an. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de chercher des indications avec l'aide du MO pour identifier le niveau où la correction aura lieu. Il existe de nombreux indicateurs à cet effet : pivots, gaps, fibs, niveaux RSI, canal de déviation standard, divers canaux flottants, ATR, etc. Le rebond peut provenir de certains des indicateurs existants, mais la question est de savoir lesquels.
Il est compréhensible que puisque vous l'avez suggéré, je devrais commencer aussi......
Voici un bon et correct écran.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (trading et au-delà)
mytarmailS, 2018.07.21 20:57
Beaucoup de gens trouvent cela difficile à croire, mais les raisons du renversement de tendance sur l'UE se trouvaient là où j'ai dessiné, pas aux extrêmes du graphique.
Le marché est très bon pour jouer des tours à la tête ((
Cela aidera-t-il à démarrer ?
Mon pote, si tu veux bien m'excuser, je vais citer le célèbre dessin animé "Ball You're a dummy !!!!". (Pourquoi ?
Mec))) Désolé, mais si tu dessines des courbes sur une ligne générée aléatoirement et que tu regardes n'importe quelle cible dessus alors tu es en bois au moins jusqu'à la taille :)
Avant de répondre à un message, il est bon de le lire.
J'ai également tenu compte de la densité de ces niveaux.
Mec))) désolé mais si tu dessines des courbes sur une ligne générée aléatoirement et que tu vois des cibles dessus alors tu es en bois au moins jusqu'à la taille :)
que vous voulez forcer à faire la bonne chose, je comprends.
exactement le faire
j'ai envie de remplir la boîte avec des indépendants ( ?), pas de discussion ))))
Mais si vous pensez que c'est si facile, prenez-le et trouvez comment le faire sans carte ????. )))"Ici il ne suffit pas de voir, ici il faut penser, ici il faut fixer........" //+++
vous voulez arranger les choses.
Oh, allez, Renat... )) Laissez-moi vous expliquer encore une fois...
J'ai généré une série aléatoire (CE N'EST PAS LE PRIX) avec une composante de tendance et je l'ai peinte avec des motifs d'analyse technique, pour montrer que l'AT classique post factum peut même être décrite par l'aléatoire)), et que même dans l'aléatoire cette AT existe en quelque sorte, mais elle n'est pas là, c'est juste une propriété des séries avec une composante de tendance.Tout renversement peut être décrit par une figure TA, il s'agira toujours d'une tête et d'épaules, ou d'un double ou triple sommet, même en aléatoire, mais en même temps cela ne donne aucune propriété prédictive à ces figures.
Et Mikhail a pris les aléas et m'a dit - tu as tracé les lignes à tort))) dans un aléa, tu sais ? à tort)) ahaha
Oh, merde, Renat... )) Je vais vous expliquer à nouveau...
J'ai généré une série aléatoire (CE N'EST PAS LE PRIX) avec une composante de tendance et je l'ai peinte avec des motifs d'analyse technique, pour montrer que l'AT classique post factum peut même décrire l'aléatoire)), et que même dans l'aléatoire cette AT est en quelque sorte là, mais elle n'est pas là, c'est juste une propriété des séries avec une composante de tendance.Tout renversement peut être décrit par une figure TA, il s'agira toujours d'une tête et d'épaules, ou d'un double ou triple sommet, même en aléatoire, mais en même temps cela ne donne aucune propriété prédictive à ces figures.
et mikhail a pris les randoms et m'a dit, tu as juste dessiné les mauvaises lignes )))) dans les randoms tu vois ? faux )) ahaha
Je ne discute pas.
hahaha
)
Je me demande si quelqu'un sait comment faire la différence entre un BP généré aléatoirement et un prix réel, expliquer si...
Je me demande si quelqu'un sait comment faire la différence entre une BP générée aléatoirement et une vraie, expliquer si...
Je ne sais pas comment