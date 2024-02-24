L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1022
À mon avis, il n'y a jamais eu de stratégie moyenne sur les marchés et il n'y en aura jamais ; c'est comme un jeu sans règles :
On nous a donné un terrain et deux jetons de couleur, mais les règles n'ont pas été expliquées, vous pensiez que nous jouions aux dames, je pensais que nous jouions au backgammon, et puis un faiseur de marché est arrivé qui joue au Chapaev - il a dispersé tous nos jetons
))))
J'ai déjà dit quelque part que la Banque centrale de Russie, et je pense aussi dans d'autres pays, pratique l'analyse technique classique, ce qui signifie que nous devons nous attendre à ce que la plupart des participants, non pas même par choix mais du fait de leur formation (certification professionnelle), utilisent cette fameuse analyse technique. Je ne comprends pas comment on peut le refuser.
Je pense que c'est vrai - regardez sur YouTube comment le président de la Banque centrale, les députés, mâchaient les épinards sur les résultats des opérations de change de la Banque centrale ;)))).
Yoo-hoo bros !!! Je vous laisse derrière et le fil de discussion descend à la page 1. Ouais.... Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je ne m'attendais pas à ça de toi.......
Moi ? Je m'en sors bien.... Je travaille en production..... et je continue à apprendre au robot les ficelles du métier..... Quoi d'autre est nouveau... JPrediction optimisé pour mes besoins, les modèles s'améliorent et sont de plus en plus adaptés au marché. Le trading est lent..... Tous les nouveaux métiers sont testés sur le terrain, de sorte que les gains en capital sont limp......
Il est donc peu probable que j'obtienne la vidéo que j'ai promise..... Bien que l'été ne soit pas terminé et que le mois de septembre soit encore devant nous, il se passera peut-être quelque chose.
Alors c'est comme ça : .... Alors, comment ça va, les gars ? Qui a quoi, y a-t-il un poste à pourvoir sur ..... ou a fait une percée. Partagez vos joies....
Aucune découverte. Tout est ouvert avant le Nouvel An).
C'est une illusion temporaire.Vous ne comprenez pas pourquoi une même stratégie se comporte différemment selon les marchés.
Il y a quinze jours, j'ai créé un indicateur qui construit des niveaux, je suis encore en train d'apprendre à le comprendre et à créer un système de trading basé sur lui, donc les trades sont bâclés et je ne parviens pas toujours à prendre une tendance.
Ils fonctionnent avec une fréquence inconnue pour moi (+-70%).
L'indicateur est basé sur des réseaux neuronaux
quelques images
J'ai réalisé par moi-même et j'en ai déjà parlé ici...
Le marché n'est pas une série chronologique, le marché est constitué de niveaux et d'événements, mais pas de la séquence temporelle de points.
Bonté pour tous
Vous n'avez pas besoin de réseaux neuronaux pour construire des niveaux.
Le marché n'est pas une série chronologique, le marché est constitué de niveaux et d'événements, mais pas d'une série chronologique de points.
la gentillesse envers tous
https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/
Surtout pour Yuri, qui n'a rien de mieux à faire.