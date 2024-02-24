L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1026
)))) omg...
Pourquoi ne l'avez-vous pas acheté ? Êtes-vous plus stupide qu'un cheval ?
ce qui est prévisible
pourquoi pas)
Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne l'ai pas acheté ?
Quelle est la partie la plus délicate ? Un rebond depuis la limite inférieure du canal, c'était clair pour le cheval).
Le post factum peut peindre n'importe quoi, c'est le but de l'analyse technique.
Tout fonctionne, tendances, flotsam, etc. ))))
Savez-vous quels sont ces prix ?
Voici un code simple
prix <- cums(rnorm(500))
plot(prix,t="l")
Si vous ne l'obtenez pas, c'est une citation générée au hasard.
Les gens voient souvent ce qu'ils ne voient pas, ils voient ce qu'ils veulent voir.
Facile à vérifier ) il suffit de montrer la transaction )
Loin d'être aléatoire.
kotir va et vient et fait son truc de marionnette
Ma machine semi-automatique fonctionne sur les croisements car elle utilise le calcul de la moyenne, je ne négocie pas les grands croisements. Je fixe la direction de la tendance et la machine fait le reste. C'est le moment de la transaction, lorsque le cross EURAUD s'est retourné à la hausse jeudi :
Merci ! Jusqu'à présent je ne pouvais pas croire que je pouvais gagner de l'argent avec l'AT classique, vous êtes un héros !
loin de là, ils ne sont pas aléatoires.
kotir va de et vers, probablement sur une base aléatoire
Renat, les citations ne sont pas aléatoires, ce qui est dans l'image est aléatoire.
Ahhhh,
fait
----
Alors comment un niveau apparaît-il dans un tel chaos, comment forme-t-on une machine ?
Si l'on suit votre logique, il faut fourrer toutes sortes de théories dans l'algorithme et faire le contraire ?
-----
bien et pour le bien de la persuasion, montrer le mien, afin qu'ils ne pensent pas, comme d'habitude dans cette branche, mes questions, ils ne sont pas pour eux-mêmes, mais pour le sport de l'intérêt :
Regardez qui parle à une fois !!!!! L'essentiel est de commencer.
En effet, la nature du marché est telle que sa compréhension peut défier la logique et le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de telle chose, pas de nature, pas de loi ou de modèle. Le marché est ce qu'il est ici et maintenant et pourquoi ? La réponse à cette question est très simple. Parce que l'équilibre des opinions entre les acheteurs et les vendeurs à ce moment-là était comme ceci, c'est ainsi que cela se présentait pendant cette heure, c'est ainsi que cela se présentait pendant la suivante. Eh bien, tout cela n'est que fantaisie.... Philosophie !!!!
Désolé, mon pote, mais je vais citer le célèbre dessin animé "You're a balloon !!!!". (Pourquoi ? Parce que votre exemple montre que vous ne savez pas comment utiliser cette analyse. Comme le montre votre capture d'écran, MAIS terminé par des lignes rouges, je vois personnellement des cibles potentielles. Et si tu le dessines comme tu l'as fait, il n'y a vraiment rien. Mais comme vous le voyez, l'analyse technique peut être non seulement post factum.
Le problème de l'analyse technique est qu'elle envisage toujours deux scénarios. Le marché exige généralement une réponse sans ambiguïté. De nombreux habitants de cette région utilisent le système d'IA dans ce but précis.
Par ailleurs, vous avez évoqué le thème des niveaux. J'ai essayé de faire entrer les valeurs des niveaux dans la NS il y a longtemps, mais rien n'en est sorti. Mais c'était avant. Maintenant, le niveau de connaissance est complètement différent et je pense que le sujet est plutôt perspectif. Mais formulons d'abord le problème. Qui d'abord ??????
Qui d'abord ??????
Vous devez composer un tas d'indicateurs qui forment des niveaux et essayer de déterminer lequel de ces nombreux niveaux va rebondir. Donc, la classification devrait fonctionner.
Il est compréhensible qu'une fois que vous l'avez suggéré, je devrais commencer aussi.
Nous voulons que le réseau nous donne la valeur du niveau - AVANT le nombre, nous nous enlisons dans la normalisation et l'interprétation inverse qui s'ensuit.
Nous construisons le niveau indépendamment et le réseau détermine sa signification - une tâche tout à fait appropriée, mais pour cela nous devons disposer d'un algorithme de construction des niveaux (stratégie de base). La construction manuelle des niveaux est exclue car la collecte de données statistiques pour la formation peut être sujette à des erreurs qui affecteront éventuellement le résultat de la formation. Pour déterminer l'importance, vous avez besoin d'une structure de réseau complexe pour le classement. Le problème est intéressant mais en tant que sous-problème du problème principal, plus important.......
Après avoir obtenu le niveau de la stratégie sous-jacente, nous déterminons son statut de niveau de support ou de résistance ? oui ou non ? - c'est la tâche fondamentale du travail avec les niveaux. Après avoir obtenu le niveau, nous voulons savoir s'il s'agit d'un support ou d'une résistance et peu importe que ce niveau soit au-dessus ou au-dessous du prix. Après tout, sur le marché, on considère généralement que si le niveau est supérieur, il s'agit d'une résistance, tandis que s'il est inférieur, il s'agit d'un soutien. Ici, nous brisons ce stéréotype en utilisant l'IA. Après avoir reçu le niveau inférieur au prix et l'avoir défini comme une résistance, mais pas comme un support, nous serons à un meilleur prix que le niveau de prix, qui peut être pris comme un signal pour la poursuite de la tendance. Je vais vous donner un exemple et pour cela, je vais ressortir mon ancien indicateur de chandelier, mais tout à fait évident, qui sait comment former des niveaux.
La configuration du chandelier forme le niveau. Si le niveau est franchi, la ligne devient en pointillés, comme dans l'exemple de l'"étoile filante", la résistance est formée par le rouge et le support par le bleu. Maintenant, imaginez cette situation.
au moment où se trouve le numéro un, nous avons identifié cette ligne comme support et l'avons colorée en bleu, puis il s'avère que pendant tout le temps marqué en rouge nous étions dans la zone des meilleurs prix que le niveau et tout achat relatif à ce niveau aurait été rentable, car en identifiant le niveau comme support nous aurions potentiellement considéré la croissance du taux comme perspective et dans ce cas nous aurions eu raison (la prévision a fonctionné) Mais tout n'est pas si simple hélas......