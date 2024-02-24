L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1024
Ce n'est pas une surprise, c'est comme ça.
Comment définir une foule,
quelle est l'essence de votre logique
?
Bon, écoutez, je vous ai dit que je ne donnerai pas de solutions toutes faites, du moins maintenant .....
En général, qu'est-ce que nous avons tous en commun dans le commerce... ? Pensez-y...
En fait, la seule chose que nous avons en commun (à part la peur et la cupidité :) )
Et cette chose s'appelle les statistiques. Le trader débutant regarde les graphiques, regarde ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a un mois, et le trader coriace qui est déjà en train de programmer, d'optimiser des algorithmes sur l'histoire, le premier et le second trader sont simplement à la recherche de certaines choses statistiquement significatives, en conséquence le marché va "heurter" à la fois le premier et le second, ce qui est drôle, mais c'est un vrai modèle)).
Ainsi, à l'aide de réseaux neuronaux ou d'autres MO, vous pouvez simuler les actions de milliers de traders avec une précision "raisonnable". La précision dépend de la qualité de l'algorithme que vous avez écrit, c'est-à-dire des prédicteurs et de la cible.
J'ai une question : quel est l'objectif/le résultat de votre prédiction - l'occurrence de l'événement, le prix ou le nombre de pips par rapport au niveau ?
le prix du résultat final
Par exemple, sur l'euro, j'ai parlé hier du niveau de 1,1685. Il s'agit du niveau de prix futur.
Si vous avez le même niveau dans votre réserve, alors ma stratégie et la vôtre sont les mêmes.
Et récemment, dans un des fils de discussion, le 12 juillet, je l'ai dit :
"Exemple - l'eva sera à 1.1712, 1.1744, 100%"
C'est juste que la version de la stratégie qui demande beaucoup de ressources fonctionne, j'aimerais qu'elle soit plus simple...
excellente précision, que puis-je dire.
D'ailleurs, tout ce qui se passe avec moi demande aussi beaucoup de ressources et n'est pas facile jusqu'à présent, malheureusement(Mais le résultat est positivement stable et il n'y a pas d'optimisations, ce qui constitue une petite victoire.
bon, je plaisantais sur l'intensité des ressources, bien sûr, mais tu es silencieux....
Je suis d'accord, pas besoin d'optimisation.
Au moins, un peu de lumière a été faite maintenant.
Que pensez-vous de 1.1685 ?
Je ne sais pas)) Je n'ai pas du tout regardé le marché vendredi, ce qui est important. Mes niveaux sont tracés en temps réel, c'est-à-dire une heure ou deux ou trois heures avant le rebond.
J'ai deux types de niveaux :
1) juste un rebond local normal, c'est-à-dire un petit mouvement dans le bruit
2) Un niveau de tendance, c'est-à-dire un niveau qui déclenche une tendance, immédiatement ou le jour suivant, et qui ne se manifeste qu'après un certain temps sur le graphique.
Par exemple, le jeudi, la tendance de l'euro a commencé, je savais qu'elle commencerait le mercredi après-midi.
Mon système différencie ces deux types de niveaux, mon système n'implique pas un réseau neuronal mais mon interprétation de ses signaux.
Beaucoup de gens trouvent cela difficile à croire, mais les raisons de l'inversion de la tendance européenne se trouvent là où j'ai dessiné, pas aux extrêmes du graphique.
Le marché est très bon pour faire des folies((.
Oui, ce n'est pas le réseau neuronal, et c'est encore vrai.
qu'au bout d'un certain temps, le niveau souhaité sera là, c'est encore un plus.
Que l'on ne puisse comprendre ce qui précède que si l'on suit une certaine voie, je suis d'accord.
et je comprends ce qu'il me reste à faire, les métiers de la page précédente étaient là mais pas avec moi mais je les connaissais clairement.
sera )))
La stratégie sonnée naturellement, en seulement 2 de vos mots, mon cœur saigne, enfin comment ne pas la comprendre ( ???) (pas à ma propre adresse), par des montagnes de prog écrites vient.
eti....
Je n'utilise pas de statistiques, je ne cherche pas les surachats et les surventes.
Pas de recherche de surachat et de survente.
Je ne l'ai pas cherché non plus, il est apparu tout seul.
Je ne l'ai pas cherché non plus, il est apparu tout seul.
Bien sûr que oui, bien sûr que oui.
)