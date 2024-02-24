L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1025
Bon, écoutez, je vous ai dit que je ne vous donnerai pas de solutions toutes faites, du moins pour le moment .....
En général, qu'avons-nous en commun dans le commerce... ? Pensez-y...
En fait, la seule chose que nous avons en commun (à part la peur et la cupidité :) )
Et cette chose s'appelle les statistiques. Le trader débutant regarde les graphiques, regarde ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a un mois, et le trader coriace qui est déjà en train de programmer, d'optimiser des algorithmes sur l'histoire, le premier et le second trader sont simplement à la recherche de certaines choses statistiquement significatives, en conséquence de quoi le marché va "heurter" le premier ou le second, et ce qui est drôle, c'est que ce sera un vrai modèle)).
Ainsi, à l'aide de réseaux neuronaux ou d'autres MO, vous pouvez simuler les agissements de milliers de traders avec une précision "suffisante". La précision dépend de la qualité de l'algorithme que vous avez écrit, c'est-à-dire des prédicteurs et de la cible.
Quel genre de VA ?
Algorithmes MOE - apprentissage automatique
et la cible ?
voir la chose....
Le MO est le travail d'un algorithme.
tomber sur le fait que la sortie de l'algorithme est prévisible.
tel sur le marché financier conduit progressivement à une perte proportionnelle à la taille du dépôt.
//Le prix monte/descend d'un pips, une requote, l'ordre au marché requis est ouvert, puis les pips baissent et il y a un autre sponsor sur le marché...
Je suis hors du coup, c'est sûr.
et je pensais même que vous travailliez différemment.
mais le chemin est juste
alors pourquoi ne pas l'utiliser ?
Et la cible ?
c'est
Je ne sais pas)) Je n'ai pas du tout regardé le marché vendredi, ce qui est important. Mes taux sont prélevés en temps réel, c'est-à-dire une heure ou deux ou trois heures avant le rebond.
J'ai deux types de niveaux :
1) juste un rebond local normal, c'est-à-dire un petit mouvement dans le bruit
2) Un niveau de tendance, c'est-à-dire un niveau qui déclenche une tendance, immédiatement ou le jour suivant, et qui ne se manifeste qu'après un certain temps sur le graphique.
Par exemple, le jeudi, la tendance de l'euro a commencé, je savais qu'elle commencerait le mercredi après-midi.
Mon système fait la différence entre ces deux types de niveaux, mon système ne désigne pas le réseau neuronal mais mon interprétation de ses signaux.
Quelle est la partie la plus délicate ? Un rebond de la limite inférieure du canal, c'était clair pour le cheval).
Eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser ?
il l'est.
Le NS gagne aussi, et bizarrement, il perd aussi parfois...
c'est-à-dire que lorsque le signal est généré en sens inverse, il sera à nouveau les deux à la fois
Quelle est la partie la plus délicate ? Un rebond de la limite inférieure du canal, c'était clair pour le cheval)).
)))) omg...
Pourquoi tu n'as pas acheté ? Tu es plus bête qu'un cheval ?
Qu'est-ce qu'une cible ?
juste parce que nous prévoyons
alors ce n'est pas nécessaire)
Je veux que vous commenciez à générer des idées, sans essayer de copier les miennes, je vous ai montré la direction et j'ai essayé de montrer qu'il y a de l'argent dans cette direction.
et comme toujours, typique de tout neurone, il reste à l'ajouter :
dans un appartement