Disons que sur l'Euve, je parlais hier du niveau de 1,1685. C'est le niveau de prix futur.
Si vous avez le même niveau dans votre poche arrière, alors ma stratégie et la vôtre sont les mêmes.
Et récemment, dans un des fils de discussion, le 12 juillet, j'ai dit ceci :
"Exemple - l'eva sera à 1.1712, 1.1744, 100%."
Si vous avez le même niveau dans votre puzzle, le mien et le vôtre sont les mêmes...
....
Ouais ouais ouais je me souviens de tes prédictions, la première fois j'ai penché, mais la deuxième fois j'ai eu les miennes.
J'ai eu un peu mieux qu'un oiseau dans la main...
Il y aura donc des idées sur la façon d'enseigner les niveaux à la neuronique ? ou j'ai soulevé cette question en vain.
Cela fait longtemps que je nourris l'idée de former un modèle pour un profil de marché. Mais je n'ai pas encore assez d'expérience pour le mettre en œuvre).
Well and into predictors additionally net price increments.
Et comment pensez-vous que les niveaux d'apprentissage devraient différer de l'apprentissage sur High et Low dans les bars ?
si en général, pas grand chose, je cherche juste un autre
si en général pas grand-chose, juste la recherche d'un autre
Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est intéressant à écouter.
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
si vous regardez systématiquement, vous pouvez essayer de formaliser tous les types possibles d'objets pour les prédictions à la fois, en même temps que les types possibles de prédicteurs.
Le seul type d'objet à prévoir est le niveau (c'est-à-dire un rebond du prix dans le futur).
Questions :
1) comment apprendre au réseau à rebondir si le rebond peut être dans 5 min. ou dans une heure ou après-demain, je vous rappelle que ce n'est pas le prochain incrément à prévoir.
2) Comment, avec une telle cible (rebond), mesurer l'erreur dans les nouvelles données ?
je n'ai pas encore de réponse(
