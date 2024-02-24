L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1020
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il n'y a aucun lien entre la trajectoire d'un ballon sur un terrain de football il y a dix minutes et ce qui se passe maintenant, ou la façon dont vous conduisez une voiture, les modèles d'accélérations et de demi-tours, ils ne sont pas des prédicteurs des accélérations, des demi-tours et des trajectoires futures, la dynamique elle-même n'est qu'un passé unique et non répétable, elle n'a aucune influence sur le futur, c'est tout comme des putains de présages et des bombes à chat noir enveloppés dans des mathématiques, abandonnez avant qu'il ne soit trop tard.
Il n'y a pas d'opposition ici. Les PERSONNES gouvernent le marché par les chiffres. Par exemple, au moyen d'algorithmes, qui sont écrits par des mathématiciens pour des teneurs de marché.
Eh bien, s'il n'y avait pas de chiffres, il n'y aurait pas de marché, du moins dans sa forme actuelle et la trajectoire de la balle numérisée est tout à fait liée, même les gens tôt ou tard seront numérisés et on leur apprendra non pas à les escroquer, comme vous, mais à télécharger des informations directement dans leurs neurones par lot ;))).
ahah))) dès que possible)
Eh bien, s'il n'y avait pas de chiffres, il n'y aurait pas de marché, du moins sous sa forme actuelle et la trajectoire de balle numérisée est tout à fait liée, même les gens, tôt ou tard, se numériseront et apprendront non pas à hurler, comme vous, mais à télécharger des informations directement dans leurs neurones par lot))).
Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils sont secondaires, descriptifs, ils sont comme des images à la télévision, vous ne les influencez pas. Les chiffres du marché sont faits par des politiciens et des oligarques qui font des affaires sombres et manipulent le marché, pour prédire de telles actions, vous devez comprendre ce qu'ils font et pourquoi, comment ne pas comprendre, les motivations des grandes fortunes sont primaires, pas les modèles de prix passés, nous devons apprendre à prédire quelles décisions seront prises lors des différents sommets et réunions des grands 5 - 5 (10, ...) politiciens et maîtres d'affaires, en raison de la situation actuelle du monde et du marché, comment les taux d'intérêt vont changer, ce qui sera réglementé et ainsi de suite. Ce sont les moteurs des prix, pas les branlettes sur les graphiques du passé.
Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils sont secondaires, descriptifs, ils sont comme des images à la télévision, vous ne les influencez pas. Les chiffres du marché sont faits par des politiciens et des oligarques qui font des affaires sombres et manipulent le marché, pour prédire de telles actions, vous devez comprendre ce qu'ils font et pourquoi, comment ne pas comprendre, les motivations des grandes fortunes sont primaires, pas les modèles de prix passés, nous devons apprendre à prédire quelles décisions seront prises lors des différents sommets et réunions des grands 5 - 5 (10, ...) politiciens et maîtres d'affaires, en raison de la situation actuelle du monde et du marché, comment les taux d'intérêt vont changer, ce qui sera réglementé et ainsi de suite. Ce sont les facteurs qui déterminent les prix, pas le fait de se branler sur les graphiques du passé.
Vous ne pouvez profiter des variations de prix que sur une période donnée. Mais si vous entrez sur le marché sans aller dans le sens du prix, vous subirez une perte.
Pour connaître l'orientation future des prix, il faut connaître l'histoire. Sans elle, c'est une impasse. Vous pouvez entrer sur le marché par FA uniquement avec un effet de levier de 1:1.
Vous ne pouvez entrer dans le FA qu'avec un effet de levier de 1:1.
Pas "idiot" mais SEULEMENT, seulement FA, seulement, TA - ça craint, l'effet de levier est diabolique.
Pas "stupide" mais SEULEMENT, seulement FA, seulement, TA - ça craint, et les épaules sont diaboliques
Qui ne sait pas comment échanger pour lui les épaules sont mauvaises. C'est vrai. Si vous ne savez pas comment négocier, l'effet de levier est un mal. 1:1 FA+effet de levier est 1:1, sinon ils ont inventé un canular pour les utilisateurs naïfs.
Pas "stupide" mais SEULEMENT, seulement FA, seulement, TA - ça craint, et les épaules sont diaboliques
Il y a toujours quelque chose sur le chemin d'un mauvais danseur.
Ceux qui ne savent pas comment échanger leurs épaules sont mauvais. Tout à fait exact. FA+leverage 1:1, ou alors ils ont eu l'idée de tromper les utilisateurs naïfs.
Non, pour tout le monde, c'est le mal.
Il y a toujours quelque chose sur le chemin d'un mauvais danseur.
Je suis un très bon danseur, mais cela ne dépend pas de la compétence, c'est la loi du marché, vous ne pouvez pas dépasser le risque acceptable.
Je ne connais pas mql, tout ce dont j'ai besoin c'est des prix de clôture d'un instrument mais en temps réel, ou peut-être que quelqu'un a un code simple qui enregistre les cotations dans un fichier texte, j'ai besoin d'avoir 40k derniers prix de clôture.