MathMomentsBinomial

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution binomiale avec les paramètres n et p.

double MathMomentsBinomial(

const double n,

const double p,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Paramètres

n

[in] Paramètre de la distribution (nombre de tests).

p

[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).

mean

[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out] Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out] Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.