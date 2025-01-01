Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCNormalMembershipFunctionB BSigmaGetValue B (méthode Get) Retourne le centre de la fonction d'appartenance. double B() Valeur de Retour La valeur du centre de la fonction d'appartenance. B (méthode Set) Définit la valeur du centre de la fonction d'appartenance. void B( const double b // valeur du centre de la fonction ) Paramètres b [in] Valeur du centre de la fonction d'appartenance. CNormalMembershipFunction Sigma