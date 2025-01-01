B (méthode Get)

Retourne le centre de la fonction d'appartenance.

double B()

Valeur de Retour

La valeur du centre de la fonction d'appartenance.

B (méthode Set)

Définit la valeur du centre de la fonction d'appartenance.

void B(

const double b

)

Paramètres

b

[in] Valeur du centre de la fonction d'appartenance.