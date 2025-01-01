DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCNormalMembershipFunctionB 

B (méthode Get)

Retourne le centre de la fonction d'appartenance.

double  B()

Valeur de Retour

La valeur du centre de la fonction d'appartenance.

B (méthode Set)

Définit la valeur du centre de la fonction d'appartenance.

void  B(
   const double  b      // valeur du centre de la fonction 
   )

Paramètres

b

[in]  Valeur du centre de la fonction d'appartenance.