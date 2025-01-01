DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCRedBlackTree<T>Find 

Recherche l'occurence d'une valeur spécifiée dans un arbre rouge et noir.

CRedBlackTreeNode<T>* Find(
    value     // la valeur à chercher
   );

Paramètres

value

[in]  La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne un pointeur vers le noeud trouvé contenant la valeur recherchée en cas de succès, sinon NULL.