Find

Recherche l'occurence d'une valeur spécifiée dans un arbre rouge et noir.

CRedBlackTreeNode<T>* Find(

T value

);

Paramètres

value

[in] La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne un pointeur vers le noeud trouvé contenant la valeur recherchée en cas de succès, sinon NULL.