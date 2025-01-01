Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCRedBlackTree<T>Find AddCountRootContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveRemoveMinRemoveMaxFindFindMinFindMax Find Recherche l'occurence d'une valeur spécifiée dans un arbre rouge et noir. CRedBlackTreeNode<T>* Find( T value // la valeur à chercher ); Paramètres value [in] La valeur à chercher. Valeur de Retour Retourne un pointeur vers le noeud trouvé contenant la valeur recherchée en cas de succès, sinon NULL. RemoveMax FindMin