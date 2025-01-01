Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCRedBlackTree<T>Contains AddCountRootContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveRemoveMinRemoveMaxFindFindMinFindMax Contains Détermine si l'arbre rouge et noir contient un élément ayant la valeur spécifiée. bool Contains( T item // la valeur à chercher ); Paramètres item [in] La valeur à chercher. Valeur de Retour Retourne true si un élément ayant la valeur spécifiée est trouvé dans l'arbre rouge et noir, ou false sinon. Root Comparer