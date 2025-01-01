Contains

Détermine si l'arbre rouge et noir contient un élément ayant la valeur spécifiée.

bool Contains(

T item

);

Paramètres

item

[in] La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne true si un élément ayant la valeur spécifiée est trouvé dans l'arbre rouge et noir, ou false sinon.